10大屋苑周末錄9宗買賣　半數屋苑仍「零成交」

施政報告公布前夕，樓市觀望氣氛仍然濃厚，中原地產指出，10大屋苑於周六、日(15、16日)錄9宗買賣，雖按周錄50%升幅，但仍有半數屋苑未能突破「零成交」悶局，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告即將公布，大眾密切關注會否推行利好樓市措施，或進一步放寬檢疫。不過市場剛性需求大，若個別業主擴大議價空間或低於市價放售，單位亦有承接。

港島區指標屋苑只有鰂魚涌太古城錄得交投，中原趙鴻運表示，屋苑10月份暫錄約6宗成交，平均實用呎價約16,420元水平，而周六、日則錄2宗成交，包括海星閣中層C室，實用面積約662方呎，三房間隔，以1,170萬元獲承接，呎價約17,674元。同屋苑寶安閣高層C室，實用面積約714方呎，三房間隔，同以1,170萬元承接，折合實用呎價16,387元。

至於將軍澳新都城為期內交投最活躍屋苑，該行柯勇指出，該盤兩日錄得4宗成交，包括2期5座高層C室，實用面積約644方呎，三房間隔，以892萬元易手，呎價約13,851元。