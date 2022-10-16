華電動車企競爭大　板塊內哪幾隻最可取？

大和中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健接受本網訪問時指出，市場對於內地今年電動車銷量增長約一倍沒有甚麼異議，問題是投資者已在擔心明年會顯著減弱，跳崖式插至一成左右，不符合投資者炒電動車高速增長的入市初衷，更何況美國通脹乃至聯儲局加息步伐都比原先預期嚴重，「總之依家市場上消息都負面居多。」

他未有如此悲觀。歐洲苦於電力危機，電動車明年需求確實不容樂觀，惟美國尚可，佔全球三成多的內地仍有望再增長四成，主要是很多產品今年下半年才推出，民眾對電動車的認受也高了很多。「其實啲人唔係話特別鍾意用電」，更多源於電動車配備智能系統，如語音指令和不用使撻車匙等，而傳統車廠又覺得品牌未來取決於電動車銷量，新功能都集中投放在電動車。「電動車股嘅投資邏輯唔同傳統車睇經濟周期，而係份額提高。」

港股上市車股當中，中期業績錄得整體現金流淨流出者，就只有小鵬。劉偉健指，小鵬的問題在於年中上海解封後率先減價，其後銷量開始按月下跌，就算還能融資、不會倒閉，市場份額已響起警鐘。理想財務相對健康，問題在於停產L1後，接力的L9和L8或較為相似，「一加一係咪有二要再睇」，短期銷量恐會受壓。

困擾電動車產業的除了銷量前景烏雲增多，固然就是鋰金屬成本攀升恐削弱需求。不過，劉偉健認為，車企盈利對電池成本的敏感程度沒外界想像般大，即使正逐步傳遞，「加價一兩千已經轉嫁好多」，因為鋰以外的材料漲價不太嚴重，亦有規模效益，更重要是鋼材和鋁價顯著回落，因此原料價格對車企毛利的壓力已見紓緩。至於晶片短缺亦有所改善，之後就看內地車企如何保障高端晶片的供應。