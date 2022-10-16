華電動車企競爭大 板塊內哪幾隻最可取？
2022年10月16日 18:46
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汽車是一國消費的重要支柱，惟內地電動車股股價近日接二連三破底，其中小鵬汽車(09868)上周五才再創上市新低，從今年盤中高位累瀉逾82%。專家拆解，就算電動車明年銷量未必如市場所想般惡劣，兩年後中檔車型競爭會愈益激烈，燒錢嚴重的新勢力能否熬過令人擔憂，道出資金成本不斷攀升的當下，現金流於選股過程中愈益重要。
大和中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健接受本網訪問時指出，市場對於內地今年電動車銷量增長約一倍沒有甚麼異議，問題是投資者已在擔心明年會顯著減弱，跳崖式插至一成左右，不符合投資者炒電動車高速增長的入市初衷，更何況美國通脹乃至聯儲局加息步伐都比原先預期嚴重，「總之依家市場上消息都負面居多。」
他未有如此悲觀。歐洲苦於電力危機，電動車明年需求確實不容樂觀，惟美國尚可，佔全球三成多的內地仍有望再增長四成，主要是很多產品今年下半年才推出，民眾對電動車的認受也高了很多。「其實啲人唔係話特別鍾意用電」，更多源於電動車配備智能系統，如語音指令和不用使撻車匙等，而傳統車廠又覺得品牌未來取決於電動車銷量，新功能都集中投放在電動車。「電動車股嘅投資邏輯唔同傳統車睇經濟周期，而係份額提高。」
不過，內地電動車銷量增長到了2024年和2025年或分別進一步放緩到兩成及一成多，中檔車競爭卻愈來愈大，首先寶馬和平治等老牌車廠會加緊推電動車，還有蘋果公司(Apple Inc.)和小米集團(01810)的潛在威脅。比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)和長城汽車(02333)這些傳統中國本土品牌現金流充足，後兩者還有傳統燃油車的老本，但「新勢力燒錢燒得快，又未賺錢，未必有咁多資本留咁耐」，差起來恐有一批慢慢消亡。
港股上市車股當中，中期業績錄得整體現金流淨流出者，就只有小鵬。劉偉健指，小鵬的問題在於年中上海解封後率先減價，其後銷量開始按月下跌，就算還能融資、不會倒閉，市場份額已響起警鐘。理想財務相對健康，問題在於停產L1後，接力的L9和L8或較為相似，「一加一係咪有二要再睇」，短期銷量恐會受壓。
推高檔並非想像般容易，別說小鵬，就算是今年搶了不少市場份額的比亞迪也有待觀察，「踩入高檔領或開頭預咗會蝕，因為你唔會預期賣多好多，反而中低檔車型現金流會好啲。」比亞迪高端品牌暫定今年底發布，同步亮相首款硬派越野車型，定價100萬元人民幣以上。反而蔚來(09866)一直以高檔車定位，若供應鏈問題如管理層所講今季解決，月均出貨量能重上兩萬輛，可望迎來估值向上重估，因此蔚來是「新勢力」當中的首選。
至於傳統車企，主題就依然是向新能源車的轉型進程成功與否，尤其是今年汽車購置稅減半不過是把燃油車明年的銷量搬上前而已，暫時看吉汽和長汽轉型較成功，廣汽集團(02238)的產品也一向不俗。
困擾電動車產業的除了銷量前景烏雲增多，固然就是鋰金屬成本攀升恐削弱需求。不過，劉偉健認為，車企盈利對電池成本的敏感程度沒外界想像般大，即使正逐步傳遞，「加價一兩千已經轉嫁好多」，因為鋰以外的材料漲價不太嚴重，亦有規模效益，更重要是鋼材和鋁價顯著回落，因此原料價格對車企毛利的壓力已見紓緩。至於晶片短缺亦有所改善，之後就看內地車企如何保障高端晶片的供應。