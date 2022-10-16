6大國營金融機構紛紛羅列功績　標榜對經濟發展所作貢獻

建行稱，該行今年以來信貸規模實現較快增長，9月底人民幣貸款近20萬億元人民幣(下同)，較上年末增加2.1萬億元，按年多增近5,200億元。資源配置結構進一步優化，如普惠金融貸款近2.3萬億元，較上年末增加近4,200億元，增幅22%，廣泛惠及小微企業、個體工商戶、涉農客戶等普惠金融群體；投向製造業的貸款2.2萬億元，較上年末增加5,400億元，增幅32%，服務經濟轉型升級和製造業高質量發展；基礎設施行業領域貸款餘額5.66萬億元，較上年末增加近5,800億元，支持國家基礎設施和民生項目建設；綠色貸款近2.6萬億元，較上年末增加6,300億元，增幅32%，助力經濟社會低碳轉型。個人住房貸款餘額6.5萬億元，較上年末增加1,100億元，有力支持居民剛性和改善性住房需求。

同樣截至9月底，國壽在全國承辦200多個大病保險項目，覆蓋近3.5億人。長期護理保險覆蓋2,600多萬人，累計在25個省市落地84個城市定制型商業醫療保險項目，又積極參與養老第三支柱建設，加快推動專屬商業養老保險全國試點擴面。之後將繼續加強對實體經濟的支援力度，加大供給側結構性改革，持續發揮保險作為經濟「減震器」和社會「穩定器」的功用。