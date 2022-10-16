6大國營金融機構紛紛羅列功績 標榜對經濟發展所作貢獻
2022年10月16日 18:56
東網電視更多新聞短片
「二十大」開鑼，國營金融機構周日(16日)不約而同刊發公告羅列成就，其中建設銀行(00939)提到，擬出資人民幣300億元設立住房租賃基金，探索租購並舉的房地產發展新模式。
建行稱，該行今年以來信貸規模實現較快增長，9月底人民幣貸款近20萬億元人民幣(下同)，較上年末增加2.1萬億元，按年多增近5,200億元。資源配置結構進一步優化，如普惠金融貸款近2.3萬億元，較上年末增加近4,200億元，增幅22%，廣泛惠及小微企業、個體工商戶、涉農客戶等普惠金融群體；投向製造業的貸款2.2萬億元，較上年末增加5,400億元，增幅32%，服務經濟轉型升級和製造業高質量發展；基礎設施行業領域貸款餘額5.66萬億元，較上年末增加近5,800億元，支持國家基礎設施和民生項目建設；綠色貸款近2.6萬億元，較上年末增加6,300億元，增幅32%，助力經濟社會低碳轉型。個人住房貸款餘額6.5萬億元，較上年末增加1,100億元，有力支持居民剛性和改善性住房需求。
農業銀行(01288)亦稱，深入實施「三農」縣域、綠色金融、數字經營三大戰略，持續加大服務實體經濟力 度，新增貸款創同期歷史新高。強化鄉村振興金融服務，全力做好糧食安全、農產品穩 產保供、鄉村產業、鄉村建設等重點領域信貸投放，縣域新增貸款超過9,000億元。加大對製造業、基礎設施建設、科創企業、民營企業、普惠小微企業等金融支持，有效滿足各類市場主體的融資需求，「助力穩住經濟大盤」，新增人民幣各項貸款2.2萬億元。
另外，中國人壽(02628)稱，該企堅守金融服務實體經濟宗旨，充分發揮保險資金長期穩定優勢，支持實體經濟發展。今年以來加大對戰略性新興產業、國家重點區域投資力度。9 月30日底，服務實體經濟投資規模超過3.3萬億元；全面助推雙碳行動，綠色投資規模超過4,000億元。又向國有企業改革、民營及小微企業發展累計投資超過4,000億元。
同樣截至9月底，國壽在全國承辦200多個大病保險項目，覆蓋近3.5億人。長期護理保險覆蓋2,600多萬人，累計在25個省市落地84個城市定制型商業醫療保險項目，又積極參與養老第三支柱建設，加快推動專屬商業養老保險全國試點擴面。之後將繼續加強對實體經濟的支援力度，加大供給側結構性改革，持續發揮保險作為經濟「減震器」和社會「穩定器」的功用。
工商銀行(01398)公布，前三季度為實體經濟新發放5萬億元以上投融資，助力穩住經濟大盤，金融服務適應性、競爭力和普惠性明顯提升。一是保持新增投融資快速增長。2022年9月末，該行境內人民幣貸款餘額比上年末淨增加2.2萬億元，保持同業領先，按年多增4,573億元。二是優化信貸結構，提高信貸資金精準直達性。三是有序引導實體經濟融資成本下降，助力穩市場主體。
中國銀行(03988)稱，主動對接國家穩經濟政策，制定實施支持實體經濟的行動方案，出台8個方面42條支持措施，服務實體經濟成效顯現，貸款總量實現較好增長，三季度末，客戶貸款較年初增加1.69萬億元，達17.41萬億元，增長10.78%。持續加大對重點領域的融資支持，提高信貸審批與投放效率，支持受困主體紓困，三季度末，科技金融授信餘額超過1萬億元，較年初增長16%以上，綠色信貸增長約36%，普惠貸款增長約35%，民營企業貸款增長約18%，境內製造業貸款增長約18%。同時，積極服務國家高水平對外開放，制定出台支持對外貿易高質量發展、做好跨周期調節穩外貿行動方案，助力穩住外資外貿基本盤。今年前三季度，該行境內機構辦理國際結算業務約2.6萬億美元，市場份額穩居同業首位。
交通銀行(03328)亦指，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，在服務實體經濟中主動擔當作為，加大金融供給，優化信貸結構。今年前9個月，該行融資總量超過8,000億元。其中，境內人民幣各項貸款較上年末增加6,444億元，增幅10.63%，按年多增人民幣950億元；戰略性新興產業貸款、製造業中長期貸款、普惠型小微企業貸款保持較快增長，增幅均超過境內人民幣各項貸款總體增幅。