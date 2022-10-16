二手名錶遭拋售貨源足　大摩分析價格將再跌

自從歐洲及日本匯價大跌，加上香港實行「0+3」入境措施之後，不少人都部署到外地買名牌「增值自己」，名錶亦是其中一個熱門之選。不過，摩根士丹利一份報告表示，市場貨量充足，最受歡迎的二手勞力士、百達翡麗(PP)和愛彼(AP)手錶的價格將進一步下跌。

摩根士丹利表示，由於二手手錶經銷商和個人手錶投資者拋售，今年以來二手錶市場貨量充足，因此價格看跌。追蹤勞力士最受歡迎型號的錶價指數，在經歷去年和今年第一季度飆升之後，現時由4月份的高位已下跌21%。而PP及AP錶二手市場平均價格的跌幅分別達19%及15%。

事實上，單計第3季，勞力士錶價指數按季已下跌8%。整體二手錶市場指數的價格在第三季度下降了9%，提供該指數的WatchCharts亦稱，由於目前待售的手錶庫存增加，以及不斷惡化的宏觀經濟環境，預計二手價格將進一步按年收縮。

大摩舉例指，一度出現缺貨潮的江詩丹頓Overseas(縱橫四海)4500V/110A-B128精鋼運動錶，在美國標價2.25萬美元(在港官網標價17.8萬港元)，4月份巔峰時二手市場賣過31.4萬港元，如今在二手網最低見23萬港元左右，雖然已經低了一截，不過比起一手價仍炒高近三成。

不過，大摩報告稱，在過去18個月中，二級手錶市場價格的跌幅低於許多其他資產類別。本季交易量最大的30款勞力士手錶二手價格跌了8%，但由2021年以來，勞力士仍累計上漲超過兩成。同一時期，美股標指持平，而比特幣則大幅下跌34%，反映買名錶保值仍然有效。