業主軟化肯減價　新都城兩房累劈7口價售630萬

樓價一直下挫，部分業主叫價取態亦不斷轉弱，將軍澳新都城3期兩房單位，6月放盤叫價800萬元，最後因市況淡靜連番減價，最終減價7口，累減170萬元，以630萬元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城本月錄6宗成交，屋苑寶安閣高層C室，實用面積約714方呎，叫價約1,300萬元，議價後以1,170萬元易手，呎價約為16,387元。原業主早於1984年1月份以約48.5萬元購入物業，是次轉售帳面獲利1,121.5萬元，大幅升值逾23倍。

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九龍區

●美聯黃家明指出，牛頭角居屋樂雅苑中層5室，實用面積約483方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價468萬元，呎價約9,689元，做價回到2017年水平，買家為外區上車客。

●美聯周鍵喬表示，長沙灣碧海藍天1座低層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，成交月租1.68萬元，呎租約33.5元。同屋苑2座低層B室，實用面積約494方呎，同屬兩房間隔，亦以月租1.7萬元租出，呎租約34.4元。

●香港置業方文偉指出，長沙灣曉悅低層C室，實用面積約193方呎，開放式間隔，減租500元，以每月租金1.05萬元租出，呎租約54.4元。業主於今年9月以約370萬元購入單位，租金回報約3.4厘。

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新界區

●世紀21奇豐黃宗信指出，馬鞍山聽濤雅苑7座高層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔望園景，原開價710萬元，放盤3個月累減38萬元，以672萬元獲承接，減幅5.4%，呎價約12,776元。原業主於2002年7月以210萬元入市，持貨20年沽出，帳面獲利462萬元，單位升值約2.2倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山居屋錦泰苑F座中層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約520萬元，未補價自由市場成交價448萬元，呎價約8,854元。原業主於2000年以118.3萬元購入單位，持貨22年帳面獲利約329.7萬元，升值約2.8倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田愉翠苑K座低層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，放盤4個月減價52萬元或約6.7%，已補價自由市場成交價728萬元，呎價約11,200元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈2座中層NA室，實用面積約741方呎，三房連套房間隔，以1,200萬元沽出，呎價約16,194元。原業主於2011年12月以773萬元購入單位，持貨近11年帳面獲利427萬元，升值約55%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢斬竹灣雙號屋分層村屋，建築面積約700方呎，天台面積700方呎，兩房間隔享海景，累減82萬元，以748萬元成交，減幅約10%，呎價約10,686元。

●利嘉閣周志榮表示，青衣灝景灣9座低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔望園景，以760萬元沽出，呎價約15,230元。原業主於2015年6月以669萬元買入單位，持貨約7年帳面獲利約91萬元，升值約14%。屋苑本月錄2宗成交，目前有約139個放盤，入場費約760萬元起。

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城3期3座低層D室，實用面積約470方呎，兩房間隔，6月放盤叫價800萬元，因市況淡靜多次下調叫價，最終減價7口，累減170萬元，以630萬元易手，呎價約13,404元。原業主於2014年以435萬元購入單位，持貨超過8年帳面獲利195萬元，升值逾44%。

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