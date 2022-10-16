華經濟受累環球不穩及疫情　未來10年GDP增速降至3%

經歷監管風波、內房危機、嚴格「清零」打擊市場信心，英國牛津經濟研究院估計，中國未來10年經濟增速將降至約3%，2040年人均收入仍不及美國三分之一，如何以「共同富裕」提振內需、推動「內循環」應對中美邁向脫鈎，備受注視。不過，綜合分析，中國經濟外部環境複雜，短期內擺脫不了投資主導的增長模式，其回報率及可持續性卻愈益令人懷疑。

「二十大」新聞發言人孫業禮稱，中國中等收入人口超過四億，規模與成長性冠絕全球。國家統計局局長寧吉喆曾稱，內地去年最終消費支出佔國內生產總值(GDP)54.5%，比資本形成總額(投資)高11.5個百分點，以示經濟增長模式逐漸看齊發達國家，以消費驅動。不過，寧的數字其實是居民消費支出和政府消費支出的總和，前者的比重實際僅38.5%，繼續為2004年以來低於投資的慣性。

中文大學經濟系系主任宋錚接受本網訪問時認為，消費於經濟的比重提高不一定顯著重振經濟增長，以前佔比低也能增長得很快，因為佔比大的製造業收穫很多投資與出口；近年消費提高背後乃服務業增長快，惟以餐廳為例，消費服務業的生產力不會像科技有很大的提高空間。

提高消費真正的意義在於，基建之類的投資回報率過去10多年由雙位數腰斬至5%或更低，推動經濟的效果弱了很多，還是老靠借錢投資就有隱憂。「現在基建已做得很好，政府已做了很多惠民的項目，惟目前基建佔內地投資的比重仍高達25%，放眼全球非常高，究竟如何做得更好，所謂新基建又是否真的值得投資，答案不如以前顯然可見。」

宋錚對中國長遠的消費增長仍審慎樂觀，如能戰勝疫情，不再「動態清零」，居民收入的上升應該能夠令消費及其佔GDP的比重，延續疫情爆發前的漸進升勢。奈何今年全球經濟動盪，短期難見顯著改善，除疫情和內房寒冬，還有美國急速加息限制中國減息刺激經濟的空間，以及俄烏衝突。

他說，本港的消費券做得很好，尤其是體現於對低收入階層有較大幫助；內地「派糖」卻很謹慎，一些地方政府類似措施的力度不如香港，刺激經濟繼續以「基建為主，消費為輔」，救市政策組合的效率值得商榷。他又認為，城鎮退休職工的養老金與在職人士的工資水準同步，惟暫時沒有很令人信服的證據，制度能令年輕人有信心自己退休時也有這種待遇。

事實上，「一名前任及兩名現任中國政府顧問」向外媒透露，政府知道要振興消費，惟覺得只是長遠目標，非當務之急。財政部財政科學所原所長賈康稱，消費不振出於信心疲弱，所以短期內還要靠投資推動增長。北京大學光華管理學院金融學教授邁克爾‧佩蒂斯評論，北京要是為了經濟增長保持在一定水準而強行令投資高速增長，負債終有一天難以承受，否則就得設法改善福利保障、提高民眾收入，不然就坐視經濟增長顯著減慢。

儲蓄率較高 穩字當頭

宋錚認為，中國外債很少，「內債再多無非就多發貨幣、通脹高一些」，不會爆發希臘式的金融危機，而以目前通脹不高，不見得貨幣超發。不過，現在穩字當頭，中國經濟穩定的「壓艙石」恰恰就是老百姓儲蓄率較高，不管出於社會保障有待改進、置業、育兒、對前景審慎等甚麼原因，均反映國民對國營銀行主導的金融體系尚有信心，也是經濟發展的重要資金來源，「否則很糟糕，從這點看，消費不太高也不必太在意。」

另外，孫業禮表示，「限制資本無序擴張」與民營經濟健康發展並非對立，民營經濟是中國發展的重要支柱，「中國始終都會是投資的熱土，請大家放心」。