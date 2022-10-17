東方日報B1：二手狂蝕　一日3單　第一城4年貶兩成

本港二手樓市血流成河，10月上半月為止，市場已錄至少55宗帳面低於購入價的蝕讓買賣，較上月同期再多約10%，亦即平均每日有超過3宗損手買賣。當中，佔約80%屬樓價1,000萬元以下的中小型單位虧蝕個案，而沙田第一城最新就錄得有單位4年貶值逾22%易手。

綜合市場資料，9月上半月二手市場錄約50宗帳面貶值轉讓，本月同期再增至少5宗，期內蒸發樓價金額逾5,200萬元，成交類型多集中在中小型單位，佔約44宗。至於本月錄約46宗屬2018年或以後入市沽貨的蝕賣個案，佔整體比例高逾83%。

大型二手項目不乏蝕讓個案，其中，沙田第一城接二連三出現損手買賣，本月暫錄至少5宗蝕讓，為藍籌屋苑中最多，同時，該盤更有愈蝕愈甘趨勢。中原黎宗文指出，項目22座低層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，最初叫價720萬元，其後下調至695萬元，最終進一步減至620萬元沽出，累劈100萬元或近14%，呎價約12,810元。據了解，原業主於2018年以約799萬元購入單位，是次轉售帳面虧損約179萬元，蝕幅高達兩成二。

資料顯示，該屋苑37座一個高層兩房單位，早前亦以480萬元成交，原業主持貨約3年，帳面蝕118萬元，樓價貶值亦達19.7%。至於茶果嶺麗港城及將軍澳新都城，兩屋苑都錄得蝕讓個案，而鰂魚涌太古城近日就有一宗海景銀主單位拍賣售出，貶值逾兩成。

事實上，新供應對樓價影響開始浮現，不少近年入伙的新盤都出現蝕讓情況。如啟德、大埔白石角及將軍澳日出康城等屋苑，本月共錄約10宗同類個案，逾半數來自白石角項目，其中雲滙佔3宗，單位約3年蝕幅均逾一成，包括1期2座一個中層單位，成交價約783萬元，原業主於2019年購入，帳面貶值逾118萬元。

有市場消息稱，同區嘉熙最新錄得8座中層D室單位，實用面積約599方呎，以約938萬元易手，呎價約15,659元。據悉，原業主於2018年10月以1,150萬元一手入市，現轉售帳面損失約212萬元或約18.4%。

而將軍澳本月全區暫錄約8宗虧蝕成交，日出康城項目佔約3宗，其中GRAND MARINI首度「見紅」，屋苑2A座中層C室三房戶，實用面積約749方呎，成交價約1,030萬元，約3年帳蝕約38萬元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，近期二手樓市蝕讓個案已蔓延至2017年入貨的單位，蝕賣原因主要是業主看淡後市，預期樓價會再跌，同時，亦有移民賣樓離場，以及業主因經濟環境因素急需資金周轉而出貨，有關個案增多，會影響樓市氣氛。他又稱，若政府推出利好樓市措施，本港樓價有望企穩，否則到年底樓價將再跌，蝕讓成交會繼續增加。