周樂樂：市場情緒回暖　留意超賣行業反彈機會

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲，其中，創業板指漲幅最大超過6%。申万一級行業中，25個行業上漲、6個行業下跌，板塊方面，醫藥生物、電力設備以及農林牧漁板塊漲幅居前，食品飲料、煤炭、銀行以及房地產等領域跌幅靠前。數據上看，市場資金風險偏好有所回升，大部分行業出現上漲，其中因業績增長穩健，行業估值較低，且行業政策出現邊際向好的醫藥生物以及受益於國產替代趨勢的信創等板塊漲幅較大，而食品飲料、煤炭、房地產、銀行等板塊則表現較弱。

國內方面，國內當前疫情形勢嚴峻複雜，聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，疫情防控政策方面仍維持之前偏緊政策，且目前並沒有明顯放鬆言論，反而官媒近期仍呼籲「動態清零」可持續而且必須堅持，因此短期還看不到有任何疫情防控政策調整的迹象，不利於市場信心大幅恢復。經濟方面國內9月份CPI與PPI數據顯示目前國內物價總水平保持平穩，通脹壓力整體可控，在社融數據上，雖9月國內信貸、社融規模超預期，但結構上還是存在隱憂，地產和消費仍較差，這反映出當前經濟仍是弱復甦，在當前經濟下行和疫情蔓延的雙重衝擊下，國內居民收入穩定性受到影響，儲蓄意願明顯增強，日常和住房消費需求均下降。另外，國內本周進入重磅會議階段，市場對維穩的預期升溫，預計國家各部門正在持續積極應對各種可能出現的風險狀況，針對股市、匯市、債市、房地產市場、疫情防控、產業供應鏈等可能出現的狀況積極回應來穩住市場。

國際市場方面，近期美國公布9月份CPI數據按月增長0.4%，按年增長8.2%，超過預期8.1%，仍處於歷史高位，使得聯儲局11月加息75點子成為大概率事件，同時增大12月繼續加息75點子的可能，但後續聯儲局繼續大幅轉鷹空間有限。近期美國在公布CPI數據高於預期後，一度引起市場恐慌性跑盤，但之後走勢扭轉，美元指數回落。認為市場此前對聯儲局加息11月加息75點子預期相對充分，且隨着核心通脹接近頂部和流動性擔憂，後續聯儲局繼續大幅轉鷹的空間有限。因此後市因高通脹與高利率情況的波動將大概率降低，若有通脹回落與加息放緩的消息，美國大概率將出現高彈性上漲修復行情。另外法國與德國官員開始聲討美國出售高價能源給歐洲，歐洲退出俄烏衝突的可能性在增加，然而目前國際形勢繼續混亂，國際市場仍難樂觀，需要等待實質性的拐點事件出現。

展望後市，因國內經濟形勢嚴峻，疫情防控政策持續偏緊導致市場信心較弱，而海外方面國際關係緊張，因通脹持續高企導致歐美短期會繼續加息等因素導致外圍市場波動明顯，這些因素將會拖累市場短期表現，但國內市場維穩持續，資金面上近期有資金入場抄底與空單回補平倉迹像明顯，因此A股下跌幅度有限。展望後市，低迷宏觀環境需要時間恢復，市場情緒需重要拐點事件出現才能扭轉向樂觀，繼續建議等待轉折性事件出現才大幅加倉。策略上，短線適當加倉出超跌反轉的行業，如醫療行業。同時，等時機中線部署重點關注國策受益的產業，如增長邏輯強的新能源與新能源汽車產業鏈核心企業，政策糾偏與內需刺激受益的科技等核心企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂