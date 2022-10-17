港股黑期低水200點　離岸人民幣跌穿7.21

●踏入亞洲時段，美匯指數報113.07；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報7.2109；美元兌日圓處148.52；歐元報0.9739，英鎊報1.1242。金價處1,646.74美元。布油報92.26美元，紐油報85.23美元。比特幣升近1%，報1.92萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水200點。

●道指上周五(14日)抹去早段390點的升幅，收報29,634點，跌403點或1.34%；標指收報3,583點，跌86點或2.37%；納指收報10,321點，跌327點或3.08%。上周累計，道指升1.15%，標指和納指分別下滑1.55%及3.11%。

●港股ADR指數上周五向下，按比例計算，收報16,481點，跌220點或1.34%。

●即月恒生指數夜期上周五收報16,395點，跌205點，低水193點，成交21,884張。

●紐約期油上周五跌3.5美元或3.93%，收報每桶85.61美元，上周累跌7.6%；布蘭特期油跌2.94美元或3.11%，收報每桶91.63美元，上周累挫6.4%。

●紐約期金上周五收報每安士1,648美元，跌28.1美元或1.7%，上周累挫3.5%。

●英國富時100指數上周五收報6,858點，升8點或0.12%；德國DAX指數收報12,437點，升82點或0.67%；法國CAC指數曾升穿6,000點，收報5,931點，升52點或0.9%。德股和法股上周齊升逾1%，英國股市則累跌1.9%。

●中海油發盈喜，料首三季最少賺1078億元人民幣。

●長城汽車擬斥18億元人幣以集中競價交易回購A股。

●新股飛天雲動以每股2.21港元下限定價，有入飛的投資者人人有份。

●美國密歇根大學調查顯示，消費者未來一年的通脹預期7個月來首次上升。

●聯儲局鷹派官員布拉德表示，11及12月可能分別加息0.75厘。

●歐央行官員：10月宜加息75點子 12月再加至少0.5厘

●華經濟受累環球不穩及疫情 未來10年GDP增速降至3%

●【移英注意】英國樓價被高估 為何未來或跌25%？

●《富爸爸》作者不再鍾情樓市投資 三大原因話你知！

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●東方日報B1：二手狂蝕 一日3單 第一城4年貶兩成