APOLLO出行向新能源汽車合營注資　持股將增至60%

合營公司主要從事新能源汽車領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務。於2022年10月14日，合營公司由集團及上海聯和分別擁有50%及50%權益。成立合營公司之目的包括進行電動車相關研發活動以及建立年產能不低於1萬輛電動車之電動車生產線。合營公司已開展其首個純電動豪華車車型的開發，預期該純電動豪華車車型的首個原型製作將於今年底前後完成，以供發布展覽之用。

預期注資所得款項將主要用於純電動豪華車車型的設計、建模、工程、驗證及測試以及生產；為純電動豪華車進行營銷活動及開設體驗中心；及合營公司之未來營運及業務活動。