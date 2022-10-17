【產經直播】港股業績高峰期 醒你部署攻略
2022年10月17日 10:07
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中港兩地本周政經大事多籮籮，內地二十大周日(16日)開幕，市場關注會否有利好政策出台。此外，內地一系列重磅經濟數據將於周二(18日)公布，包括第3季度國內生產總值(GDP)等，或左右股市表現？香港方面，《施政報告》周三(19日)出爐，大市反彈還是下跌機會大？投資者要睇實消息吼短炒機會？
中海油(00883)發盈喜，按照中國企業會計準則，預計2022年首三季度純利1,078億至1,098億元人民幣，按年增長1.04至1.08倍。公司指增長主要原因是，油氣產量再創歷史同期新高，成本競爭優勢進一步鞏固。不過油價近期反覆向下，對油股前景不利？
美國10年期債息在4厘關口上落，科網股續捱沽，騰訊控股(00700)近日跌至5年低位，不過獲有中國巴菲特之稱的段永平再度增持，可跟進部署好倉？ATM其餘兩隻美團(03690)及阿里巴巴(09988)又有無值博空間？
外圍方面，英國首相卓慧思雖再「跪低」，保留上屆政府上調企業稅計劃，並撤換財相關浩霆，不過未給予市場太大信心，英鎊先升後回，英國長債沽壓持續。英國重資產股如滙控(00005)等又會再跌過？
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