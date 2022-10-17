調查：港人外賣支出較疫前增逾兩成　港島區需求大

外送平台戶戶送公布最新的香港消費者調查報告發現，過去3年，港人平均每月的外賣支出由2019年的1,095港元增至2022年的1,334港元，增幅近22%；平均每月在外賣服務上花費超過2,000港元的受訪者，比例從2019年的12%，上升到2022年的23%。

香港市民對外賣的需求日益增長，但各地區的消費金額亦各有不同。過去一年，外賣服務的月均消費金額依次最高為灣仔區(1,844港元)、中西區(1,810港元)和元朗區(1,678港元)。當中，與九龍區(14%)及新界區(15%)的受訪者相比，港島區的消費者(22%)更喜歡使用外賣服務。

調查顯示，外賣服務在中年消費者中愈來愈受歡迎。46至55歲的受訪者當中，有83%表示過去一年更常使用外賣服務，較整體平均水平77%為高。此外，他們有76%表示，將在明年維持或增加使用外賣服務的頻率，較整體平均水平72%為高。

受訪者表示，選用外賣服務的首五項考慮因素分別是不願煮飯(36%)、對外賣平台提供的折扣和優惠感興趣(28%)、天氣因素不願外出(26%)、沒有時間準備飯菜(25%)，以及疫情下安全起見，避免到人流多的地方(25%)。

選用外賣服務平台方面，受訪者首五項考慮因素是外送準時到達(47%)、餐廳的選擇(40%)、折扣和優惠活動(39%)、良好的客戶服務和支援(32%)，以及品牌信譽，如企業社會責任、客戶評價等(25%)。

除了外賣之外，生活百貨送遞服務愈趨受歡迎，與港人在疫情時轉移到網上購物錄得一致的趨勢。71%受訪者表示使用生活百貨送遞服務的次數按年增加，整體平均每月消費金額為1,595港元。46至55歲的受訪者使用生活百貨送遞服務的金額為最高，平均每月消費金額為1,931港元。相比之下，18至25歲的受訪者平均每月消費金額僅為1,078港元。

調查指出，24%受訪者表示使用生活百貨送遞服務是爲了解決即時之需，反映消費者對快速送貨服務的需求。70%受訪者表示，如果其訂單能在10至15分鐘內送達，更能吸引其頻繁使用生活百貨送遞服務。有關生活百貨，最多人購買的類別為家庭必需品(52%)，其次是飲料(50%)和鹹點零食(43%)水果和蔬菜在港島區受訪者(41%)中的受歡迎程度高於新界區(24%)和九龍區(32%)的受訪者寵物零食在港島區受訪者(25%)中亦更受歡迎，多於來自新界區(19%)和九龍區(16%)的受訪者。

是次調查委托Censuswide於今年9月進行，透過訪問1,000名本地消費者，分析食物及生活百貨送遞服務的最新趨勢。