澳洲經濟前景強定弱？專家睇法分歧...

外媒報道，昆士蘭銀行(The Bank of Queensland)表示，對於澳洲「極為強勁的經濟」非常看好。

該行行政總裁George Frazis表示，澳洲的經濟非常強勁，當你審視全球挑戰時，澳洲實際上以良好狀態走出困境的可能性非常高。他指，澳洲儲備銀行(即澳洲央行)迅速採取行動來應對通脹，因此認為澳洲很有可能實現軟着陸。

儘管樓價面臨壓力，Frazis仍視「家庭儲蓄非常高」及「失業率非常低」為強勁經濟的驅動力。根據他的說法，樓市是否受到干擾的關鍵在於失業率，他指失業率處於「歷史最低點」。「我們的觀點是，(失業)可能會持續下去，這是樓市是否受到干擾的關鍵驅動因素。」他又相信，澳洲有能力抵禦樓市中的任何災難性事件，原因是業主正在儲蓄並提前還款。

然而，並不是每個人都如Frazis一樣樂觀。據澳洲央行的金融穩定性評估，當地較高的利率將增加借款人的債務償還。

報告指，澳洲的收入增長沒有跟上通脹步伐，家庭償債能力也愈來愈差。此外，小部分債務高、儲蓄低的借款人容易受到支付困難的影響。報告續表示，如果經濟狀況，尤其失業率水平，結果較預期更差，樓價急跌，償債挑戰將變得更加普遍。

此外，報道指，助理財長Stephen Jones指，澳洲的主要貿易夥伴處於岌岌可危及不斷惡化的局勢，這將影響到澳洲。他又指，隨着通脹率上升，全球經濟放緩。這會對澳洲的增長預測帶來影響。

另一位經濟學家對澳洲的經濟前景提出溫和看法，並預測該國的增長將放緩至2%左右，而不是陷入衰退。AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver表示，澳洲的高家庭債務可能會損害消費者支出，不過他補充指，通脹和較低的工資增長也意味着這種風險較低。

對於當地樓市去向，Oliver分析指，雖然房地產行業極易受到利率上升所影響，但由於有大量已批准但尚未完成的房屋建築項目，實際住房建設應該會在一段時間內保持穩健。

此外，他稱，澳洲的天然氣價格並沒有如歐洲般飆升，而澳元下跌將為全球疲弱提供緩衝。