【高盛推介】騰訊、京東受壓　兩手準備輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股早前連跌6日，累計跌逾10%後上周五(14日)反彈，升約1.2%，惟周一(17日)早段再度受壓下跌。低開約1.6%後跌幅擴大，最低見241.6港元，繼上周四(13日)再創3年新低。現報242元，跌約2.9%。有券商料騰訊今年第3季，總收入及經調整淨利潤分別達1,408億及308億元人民幣，按年跌1%及3%。該行維持對騰訊「跑嬴大市」評級，目標價441元。

京東集團周一早段受壓持續，最低見164.5元，創半年新低。現報165元，跌約5.6%。有券商料京東今年第3季，收入及非通用會計準則淨利潤分別達2,447億及73億元人民幣，並維持「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，上周資金積極吸納騰訊好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,590萬元。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約340萬元。

京東方面，好倉於上周一至四共錄得約760萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周四錄得約240萬元資金流入後，上周五亦資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，近期資金連日買入騰訊，上周五錄得約11.4億元資金淨買入。

由於騰訊及京東股價均再創新低，投資者在部署時宜重新審視產品條款，並應以條款角度出發，選擇合適現況的產品部署以控風險。

騰訊購26139，行使價298.2元，2023年3月22日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、行使價300元以下產品中，槓桿最高。

騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.5倍，中年期、低街貨。

騰訊牛64367，收回價220元，行使價217.2元，換股比率500，實際槓桿9.1倍，近20元收回距離遠牛。

騰訊沽26688，行使價223.68元，2023年6月13日到期，實際槓桿3.5倍，低面值、低街貨。

騰訊熊53605，收回價270元，行使價273元，換股比率500，實際槓桿7.6倍，高槓桿近熊。

京東購26463，行使價238元，2023年3月20日到期，實際槓桿5.7倍，中期、低街貨。

京東購25964，行使價250元，2023年2月23日到期，實際槓桿6.6倍，價外、低面值。

京東牛53610，收回價160元，行使價157.2元，換股比率500，槓桿比18.1倍，市場上槓桿最高之一近牛。

京東沽26104，行使價182.9元，2023年1月5日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。

京東熊53065，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率2.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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