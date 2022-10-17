美國出辣招！內地晶片業美籍高管處人生交叉點...

美國限制美籍公民在中國內地半導體企業任職，作為「晶片戰」其中一招。外媒的調查發現，至少有43名美籍公民分別在16家內地上市半導體企業工作，其中不乏位居CEO、副總裁及董事長等高管職位，他們將要作出人生其中一個重要抉擇：「保留美籍，還是堅守在華事業或者高薪厚職。華府將會要求欲繼續從事內地先進晶片研發工作的美籍人員，必須提出申請。

報道指出，上述43名美籍人士加入內地晶片產業前，幾乎全部曾在美國矽谷晶片製造商或半導體設備公司工作多年。商業諮詢公司Control Risks全球風險和資訊部門主管Dane Chamorro表示，限制中企聘用美國人才，直接打擊內地科技供應鏈更上一層樓的步伐，有效阻延中企技術追近美國科企。

據報，內地重量級晶片生產設備製造商中微半導體的創辦人兼董事長尹志堯，是受新規影響的指標性人物之一。根據中微半導體官網及最新年報顯示，他和6名現任資深經理及核心研發人員，清一色是美國公民。

另外，快閃晶片設計公司北京兆易創新副董事舒清明及董事程泰毅持有美國護照。專攻半導體生產設備研發、生產、銷售及服務的瀋陽芯源微電子執行董事陳興隆則持有美國綠卡。