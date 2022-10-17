【高盛推介】A股小幅回落 資金連日部署好倉
2022年10月17日 11:33
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：內地「二十大」於周日(16日)召開，當中國家主席習近平表示，中國未來5年主要目標為就經濟、科技、建設現代化經濟體系等方面，取得新突破或重大進展，並指防疫清零政策將嚴格堅持下去。內地市場今早小幅回吐上周五(14日)升勢，滬深300周一(17日)早段回調至3,800點水平靠穩。在港上市的MSCI中國A50互聯互通指數期貨，周一早段亦回調至2,150點水平靠穩，微跌0.8%。
觀察個股輪證資金流向，上周四(13日)及上周五均見資金流入好倉部署。淡倉於上周五亦見小量資金流入。
M通購10578，行使價2,500點，2023年2月17日到期，實際槓桿10.7倍，熱門條款。
M通購10579，行使價2,300點，2023年2月17日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃部署對沖，可留意市場上槓桿最高的M通沽(10573)。
M通沽10573，行使價1,900點，2023年2月17日到期，實際槓桿6.8倍，市場上槓桿最高認沽證。
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