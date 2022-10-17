中國海外宏洋系列公司首三季銷售額按年跌47.4%

至於今年第三季度，集團、聯營及合營公司(統稱「中海宏洋系列公司」)整體合約銷售額共約86.81億元，涉及銷售面積約81.32萬平方米。首9個月總累計合約銷售額共約294.98 億元，涉及面積約2,805,300平方米，按年分別跌47.4%及36.4%。另外，於今年9月30日累計認購而有待簽訂買賣合同總額約12.2億元，涉及面積約9.16萬平方米。所有發展中項目之進度良好，大致上與工程計劃相符。

上季內，集團分別於蘭州、淄博及贛州合共新購得3塊土地，其應佔權益樓面面積約達 67.52萬平方米，需支付權益地價約16.39億元。於本年9月底止，中海宏洋系列公司持有位於中國可建樓面面積共約2,750萬平方米之土地儲備，其中包括由聯營公司及合營公司持有，集團應佔權益之樓面面積約2,370萬平方米。

集團指出，保持對財務資源專業及穩健之財務管理，並會繼續密切關注疫情、外圍經濟形勢、人民幣匯率波動、行業收併購機會，以及國家政策變化對業務運作所帶來的影響。