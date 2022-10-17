盛寶金融：料美股Q4下行壓力大　人民幣不會急跌

黃永輝表示，企業盈利下調是接下來拖累股市的主要風險。

盛寶金融(Saxo Markets)大中華區市場策略師黃永輝(Redmond Wong)認為，第四季美國聯儲局官員「鷹」派態勢有可能見頂，近期幾乎全部官員都大合唱般一致放「鷹」，務求放大加息預期，以令市場信服聯儲局抗擊通脹的決心，故第四季股市下行壓力最大。

黃表示，雖然美國經濟增長正不斷放緩，有機會步入衰退，惟目前基本面仍算不俗，料企業盈利下調是接下來拖累股市的主要風險，除能源股外，近期分析員亦逐步降低各行各業今、明兩年盈利增長預測，加上聯儲局今季仍持續極「鷹」論調，未來數月市場將迎來最波動時期，至明年聯儲局態度回軟，股市方逐步回穩。

他警告，其中非必需消費品包括汽車、家電、電腦和手提電話等企業將顯著受壓，看淡這些行業的短期前景。

外匯市場方面，日圓匯價料將繼續低迷，日本「救Yen」行動恐獨力能支，還需要聯儲局和歐洲央行協力，惟美國為控制通脹樂見美元強勢，故日圓反彈需視乎其他央行何時轉勢。至於人民幣匯價，料短期內難以回升至7，除非美元明顯轉弱。他指，人民銀行將控制人民幣匯價不會急跌，其穩定性將有利人民幣國際化，符合國策。

資產配置考量方面，該行認為未來股市非以流動性推動，價值投資或更適合，建議選擇有實際盈利增長的企業。