陳偉明：港股底位難在短期內出現

正當市場憧憬內地在「二十大」後放寬防疫政策，內地官媒多日發表文章強調堅持動態清零政策不變，加上美國加息壓力未改、俄烏局勢持續緊張，港股上周四(13日)再創2011年以來低位，低見16,389點。希望筆者上周預早提醒港股即將向真穿17,000關，並強調投資者應避免撈底及繼續保持對沖，可以幫助讀者避過這一劫。

另一方面，美國9月通脹數據創40年新高，超出市場預期，但美股卻奇蹟地在上周四晚大幅反彈，帶動港股連跌6日後在上周五(14日)再度死貓彈、重上17,000關，高見17,028點。正當美股在壞消息下不跌反升，市場又開始憧憬美股離底不遠，妄想港股有能力挑戰18,000關，美股再度轉弱，拖累港股今(17日)早跌穿上周四低位16,389點。

事實上，在高通脹持續加息環境下，目前美國10年期債息在4厘徘徊、美匯未有轉跌迹象，而人民幣仍有貶值壓力，港股弱勢持續基本上是可以預期，加上技術上，無論恒指或者期指日線圖，由9月開始只要升穿上日高位，當日隨即見頂再插，且隨後穿底，筆者大膽推測港股底位難在短期內出現，而恒指大概率將跌穿11年10月歐債危機低位16,170點，不要相信甚麼技術超賣、背馳、估值便宜、低殘等撈底藉口。在趨勢未改之前，暫時應要繼續候高做淡，繼續保持對沖策略，建議候高Long Put 10月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明