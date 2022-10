財金官員：香港正步入復常　施政報告將推優惠措施吸人才

本港推行嚴格的防疫政策,令市場關注其國際金融中心地位。有財金官員出席活動時表示,近日有國際金融雜誌以「哪一個城市會成為下一個香港?」(Which city will be the next Hong Kong?)為題,文章反映香港的卓越地位存有競爭者,但他強調香港只得一個,亦在復常的路上,又以復辦7人欖球賽、國際金融峰會、維也納愛樂樂團音樂會等活動引證。

他坦言,過去幾年香港經歷困難,包括人才流失及競爭加劇,但本港已正走出新冠肺炎疫情,而早前入境限制放寬至「0+3」,減少跨境旅行的不便,令經濟盡快復常,重申香港正在回來,認為世界上任何城市或金融中心都無法掩蓋本港的優勢。同時預告,周三(19日)公布的新一份《施政報告》,將有非常優惠的條件和措施,以吸引企業和人才。

他又指,香港擁有獨立的司法機構;信息、資金和貨物的自由流動;世界一流的基礎設施;開放的友好商業環境;簡單及具競爭力的稅收制度;自由兌換貨幣;國際統一的監管制度等優勢。在內地政府支持下,亦加強香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位。

他提到,香港長期以來一直是世界領先的國際金融中心之一,全球首100家銀行中,有近80家在港,及12家首20大的保險公司。本港銀行業保持彈性,資本和流動性狀況穩健,而股票市場也具深度和流動性。儘管國際市場充滿不確定性,貿易和商業緊張,但香港的金融市場仍然保持穩定。