財金官員：香港正步入復常　施政報告將推優惠措施吸人才

本港推行嚴格的防疫政策，令市場關注其國際金融中心地位。有財金官員出席活動時表示，近日有國際金融雜誌以「哪一個城市會成為下一個香港？」(Which city will be the next Hong Kong?)為題，文章反映香港的卓越地位存有競爭者，但他強調香港只得一個，亦在復常的路上，又以復辦7人欖球賽、國際金融峰會、維也納愛樂樂團音樂會等活動引證。

他坦言，過去幾年香港經歷困難，包括人才流失及競爭加劇，但本港已正走出新冠肺炎疫情，而早前入境限制放寬至「0+3」，減少跨境旅行的不便，令經濟盡快復常，重申香港正在回來，認為世界上任何城市或金融中心都無法掩蓋本港的優勢。同時預告，周三(19日)公布的新一份《施政報告》，將有非常優惠的條件和措施，以吸引企業和人才。

他又指，香港擁有獨立的司法機構；信息、資金和貨物的自由流動；世界一流的基礎設施；開放的友好商業環境；簡單及具競爭力的稅收制度；自由兌換貨幣；國際統一的監管制度等優勢。在內地政府支持下，亦加強香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位。

他提到，香港長期以來一直是世界領先的國際金融中心之一，全球首100家銀行中，有近80家在港，及12家首20大的保險公司。本港銀行業保持彈性，資本和流動性狀況穩健，而股票市場也具深度和流動性。儘管國際市場充滿不確定性，貿易和商業緊張，但香港的金融市場仍然保持穩定。