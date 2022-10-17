香港第三季核心購物區街道及商場舖租按年僅微跌

香港核心購物區整體舖位租金似乎已經見底。第一太平戴維斯最新發表的2022年第三季香港零售租賃市場報告顯示，第三季香港零售市場相當淡靜，舖租繼續橫行整固，核心購物區街舖及主要商場的租金，分別按年微跌約0.3%及約0.4%。

而以地區計，上季中環、銅鑼灣及旺角區街舖按年更未有升跌，只有尖沙咀區按年同期挫約1.3%。

至於第三季各區主要購物商場，港島及新界區按年均上升約0.1%，而九龍區租金仍錄約1.2%跌幅。

報告又指，上季以日用品、健康及「零售娛樂」行業為租賃需求的主力。而明年舖租會否轉勢，將取決於本港經濟表現、樓價，以及內地的新冠病毒清零政策，即使區內遊客人數回升，但內地經濟增長放緩，房地產市場疲弱，加上美元及港元呈強，意味內地旅客在港消費的支出將會低於之前水平。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，本港零售市場在第三季相對平淡，繼續依賴本地消費，但市民對於利率上升、股市波動及經濟增長放緩的憂慮卻日益加深。

該行香港商舖部資深董事陳澤鳴指出，目前優質街舖及商場業主優先考慮的是保持出租率而非獲得較高租金，故在租戶組合方面提供更多彈性，如上季可見較大的零售空間被細分，改由多個租戶而非單一租戶承租。另一個吸引人流的策略，就是愈來愈多購物商場歡迎顧客攜同寵物內進，希望吸引該批高消費客群。