渣打大灣區營商景氣指數指數跌至41.3　連續5季減弱

渣打銀行與貿發局發表今年第三季「渣打大灣區營商景氣指數」(GBAI)，指數由第二季的43.3降至41.3，連續第5個季度減弱，反映利率上升、衰退風險升溫，以及房地產市場疲弱等逆風險加劇。

報告指，區內企業更謹慎地看待第四季度前景，商業活動預期指數從第二季度的52.5，跌至第三季度的49.9，是9個季度以來首次跌破50中性線，顯示企業對經濟勢頭的快速復甦不抱太大希望。

值得一提的是，香港是唯一在「預期指數」中有升幅的大灣區城市，增3點至46.3；而香港和廣州亦在「現狀指數」均錄得增長，分別升2.8點至42.5及升0.9點至44.6。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，隨着香港近期放寬入境旅客的檢疫措施，預計香港在未來幾個季度將繼續保持復甦的步伐，但受西方經濟衰退風險日增及內地經濟放緩等外圍因素影響，加上本地市場受利率上升和房地產市場疲弱所拖累，這些都限制了復甦速度和幅度。

行業分類方面，「金融服務」是唯一在「現狀指數」及「預期指數」分別上升7.9點及9.1點。貿發局研究總監范婉兒解釋，主要原因可能包括近期通過降低銀行「自身借貸成本」或放寬房地產行業限制實施的政策寬鬆，有助於銀行緩解與資產品質和貸款增長相關的一些下行風險。

范表示，本季調查發現受訪者趨向審慎並看淡各市場前景，經濟下行、需求放缓、環球市況波動及營商成本增加，將為企業帶來挑戰。不過，她認為，隨着疫情回穩及商貿活動逐步復常後，GBAI有望持續增長。

人民幣方面，劉健恆指出，近月人民幣兌美元持續走弱，但與其他一籃子貨幣匯價相對穩定。他解釋，聯儲局持續鷹派，強美元令其他貨幣保持弱勢，估計待明年初聯儲「改口風」轉鴿，其他貨幣才可回升，但相信屆時人民幣不會出現強勁反彈。