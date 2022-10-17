道期升逾200點 油價升近1%
2022年10月17日 16:11
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●美匯指數報112.93；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2126；美元兌日圓報148.65；歐元企0.9755，英鎊處1.1259。金價報1,656美元。布油報93.12美元，紐油報86.89美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨升254點。
●市後關注點
20:30 美國10月紐約聯儲製造業指數
●恒生指數全日收報16,612點，升25點或0.15%；國企指數收報5,633點，升3點或0.07%；科技指數收報3,200點，跌6點或0.2%。主板成交957億港元。https://bit.ly/3eIZYge
-國泰航空9月載客量較疫情前仍挫近9成，貨運量按年跌逾兩成。
-摩通料國策可推動中資股反彈，籲「增持」港交所。
-復星國際停牌，傳涉出售旗下南鋼股權。
-瑞銀對天齊鋰業上季業績預告感失望，市場反應料負面。
-瑞信料鐵塔第三季純利升11.9%，予「跑贏大市」評級。
●滬綜指收升12點，飛機製造股領漲3.5%，地產股升0.8%，金融及鋼鐵股齊升0.2%。https://bit.ly/3T0hnQB
●中國經濟：
-瑞銀料內地明年次季起政策支援加碼，維持GDP預測。
●香港經濟：
-財金官員：香港正步入復常，施政報告將推優惠措施吸人才。
-施政報告傳倡設「搶人才辦公室」，研究多方面提供誘因。
●外匯：
-日官員：會對圓匯過度波動作回應，每百日圓兌港元低見5.27。
-英國新財相將提早宣布財政計劃，鎊匯曾升逾1%。
-拜登反駁強美元累全球經濟，未憂貨幣走勢凌厲。
●渣打大灣區營商景氣指數指數跌至41.3，連續5季減弱。
●ING彭藹嬈：內地土地收入較低，財政赤字料增。
●經濟師料南韓央行明年初結束加息周期。
●俄商人傳港辦理銀行業務遇阻，滙豐：因應制裁調整服務。
●首爾樓價半年大跌近三成，恐出現08年海嘯式崩盤。
●盛寶金融：料美股Q4下行壓力大，人民幣不會急跌。
●美國出辣招！內地晶片業美籍高管處人生交叉點...
●澳洲經濟前景強定弱？專家睇法分歧...
●調查：港人外賣支出較疫前增逾兩成，港島區需求大。