信銀國際：內地今年GDP料增3.5%　港或明年始錄顯著正增長

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮直言，環球經濟面臨2008年金融海嘯以後最複雜的挑戰，雖然原油及大宗商品價格回落，但環球整體物價上揚，核心通脹高企迫使多個央行進取加息。中國內地及香港經濟同樣受外圍經濟影響，加上仍然受限於疫情發展，預計中國內地2022年本地生產總值(GDP)將增長約3.5%，香港GDP則要待2023年才有機會錄得顯著正增長。

中國内地經濟在第二季見底後，第三季復甦力度溫和，卓亮表示，房地產市場與疫情防控的發展仍然是影響中國內地未來經濟表現的關鍵因素。同時，由於外圍主要經濟體正陸續步向衰退，内地出口增長動力將難免放緩，預計2022年中國內地GDP將增長約3.5%。另一方面，貨幣政策的方向雖然仍傾向寬鬆，但整體物價、人民幣匯率、中美息差等因素，或間接限制貨幣政策的調整空間，預計未來進一步減息或降準的頻率與幅度均較爲溫和。

防疫措施逐步放鬆促進香港經濟活動正常化，預計本地零售市道將繼續改善，失業率有望穩步下降；但受出口表現疲弱拖累，香港GDP顯著反彈或要寄望2023年。利率環境方面，港元最優惠利率已經在9月出現加息周期内的首次上調，卓亮預計，未來聯儲局每次加息後，港元最優惠利率均會上升，惟調整幅度將少於聯邦基金利率，而波動較大的港元拆息則會進一步反覆上揚，樓市難免面對下調壓力，私人住宅售價全年或累計下跌一成左右。

美國核心通脹繼續升溫，迫使聯儲局維持進取加息。由於聯儲局表明對抗通脹爲其首要任務，即使美國經濟步入衰退，加息周期預計會持續至2023年上半年，聯邦基金利率終值有機會升至5%。他謂，目前美國勞工市場表現穩定，可是通脹依然高企，當地實際時薪已連續18個月出現負增長，對零售銷售造成較大壓力，美國經濟相對低迷的狀態料維持一段時間，並預計美國最快要到2024年才會減息。

另邊廂，英國財相侯俊偉即將公布新的財政計劃，據報計劃與前任不同。卓亮認為，英國如今面臨更複雜的政治局勢，之前英國政府希望推出減稅措施，中長期對經濟有正面作用，但目前匯市更關注公共財政的健康狀況。如果新預算方案的稅率相對溫和，有助於挽救市場對公共財政的信心，並為英鎊提供一定支撐。