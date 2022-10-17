中電首3季香港售電量降2.3% 派第3期中期息63仙
2022年10月17日 16:44
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中電控股(00002)公布，今年首9個月，香港的售電量較去年同期下降2.3%至26,872百萬度。儘管新冠病毒個案在夏季急增，經濟活動復甦緩慢，但7至9月商業和基建及公共服務客戶類別的售電量較去年同期上升。由於國際燃料價格急漲，中電的每月燃料調整費亦隨之上調，導致淨電價自2022年1月以來躍升10.6%。儘管中電電價的調整幅度已遠較世界很多地方為低，然而中電的燃料成本繼續承受沉重壓力，客戶的電價將無可避免受到影響。
首9個月，中國內地的零碳能源業務繼續表現穩健。然而，火電資產的表現卻受到燃料成本上升影響。中電繼續受惠於在廣東省的核電投資，其發電組合中的兩個核電站維持穩定及安全的營運。陽江核電站發電量仍然強勁，而大亞灣核電站亦表現平穩。吉林省乾安三期風場於3月展開商業營運，令中電的風力發電量有所上升。太陽能發電組合的發電量則保持穩定，四川省江邊及廣東省懷集水電站的水資源充沛，帶動水力發電量上升。
此外，董事會宣布派發2022年第三期中期股息每股0.63港元，與2021年第三期中期股息相同。
該公司另宣布，由2022年10月18日起，委任陳智思為公司的獨立非執行董事及可持續發展委員會成員。