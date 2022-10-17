中電首3季香港售電量降2.3%　派第3期中期息63仙

首9個月，中國內地的零碳能源業務繼續表現穩健。然而，火電資產的表現卻受到燃料成本上升影響。中電繼續受惠於在廣東省的核電投資，其發電組合中的兩個核電站維持穩定及安全的營運。陽江核電站發電量仍然強勁，而大亞灣核電站亦表現平穩。吉林省乾安三期風場於3月展開商業營運，令中電的風力發電量有所上升。太陽能發電組合的發電量則保持穩定，四川省江邊及廣東省懷集水電站的水資源充沛，帶動水力發電量上升。

此外，董事會宣布派發2022年第三期中期股息每股0.63港元，與2021年第三期中期股息相同。

該公司另宣布，由2022年10月18日起，委任陳智思為公司的獨立非執行董事及可持續發展委員會成員。