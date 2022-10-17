科法斯：全球經濟正陷「滯漲」狀態　再降8國評級

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發表《2022年第三季度貿易風險報告》，全面下調了 國內生產總值(GDP)增長率預測及國家和行業評級。

科法斯指出，繼第二季19個國家的評級下調後，再有8個國家的評級被下調，包括意大利、丹麥、瑞士、埃及、智利等。49個行業的評級下調表明，對經濟周期敏感的行業呈明顯惡化趨勢，例如建築、金屬和木材。

該行表示，除俄烏衝突的影響外，全球貨幣政策收緊和中國經濟增長的多重制約因素為全球經濟前景蒙上了一層陰影。從短期來看，全球經濟似乎正在陷入「滯漲」狀態，經濟發展接近停滯，物價卻在快速上漲。與此同時，全球經濟衰退的信號變得愈來愈清晰。

儘管全球所有地區的增長預期都在下調，但歐洲的前景最為黯淡。該行表示，歐洲能源危機正在加劇，歐洲準備實施「強制性」節能措施，能源消耗的減少必然會導致產量和GDP下降。降幅在很大程度上取決於今年冬季的寒冷程度，而德國作為歐洲的一流工業強國首當其衝。

該行續稱，發達經濟體和新興經濟體都面臨着持續高企且日益嚴峻通脹的困境。這種環境下，主要央行採取激進的貨幣政策，大多數央行已將關鍵利率提至過去10年來的最高水準。如果貨幣和金融政策繼續以當前速度收緊，顯然將威脅全球經濟增長和金融穩定。

此外，各大央行紛紛下定決心不惜一切代價對抗通脹，然而許多央行的貨幣政策目標與本國/地區的財政政策目標存在衝突。為防止經濟活動萎縮，各國政府採取了多重措施來支援家庭購買力和企業現金流。對公共財政來說，這可能會造成災難性後果，包括財政赤字不斷擴大，融資成本不斷飆升。