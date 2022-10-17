投委會推多項活動　助大眾掌理財知識

環球市場動蘯，投資者唔想荷包縮水，就要袋定幾招理財秘技啦！適逢投資者及理財教育委員會(簡稱投委會)今年踏入十周年，特意籌備多項不同活動，以助大眾掌握理財知識。投委會主席杜淦堃表示，希望借活動提醒大眾，憑著良好的市場知識、資金管理和規劃，裝備好自己，積極面對突如其來的財務衝擊。

投委會主要教育香港大眾掌握理財知識，並涵蓋不同年齡層。周一起開始新一輪跨媒體投資者及理財教育活動，透過電視、戶外廣告及社交媒體推廣宣傳，呼籲大眾培養良好的理財習慣，提升財務抗逆能力。

投委會總經理李婉秋指出，建立財務抗逆能力是廿一世紀中至為重要的技能，投委會將繼續致力與各持份者合作，提供投資者及理財教育的資源及工具，幫助提高理財能力水平，以培養香港人良好的財務管理行為，期盼與大家一起繼續努力。

事實上，投資騙案常有所聞，防騙知識亦不可少。據警方資料，今年上半年詐案按年急升42%，至超過1.2 萬宗，涉案金額約21億港元。投委會特意推出預防金融騙案的教育桌上遊戲「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」，協助市民辨別懷疑金融騙局，提高防騙意識，同時設有網上版。

根據香港城市大學進行的成效評估，「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」桌上遊戲對預防金融騙局有正面作用。長者參與桌上遊戲後的防騙能力有顯著提升一成，受騙風險同時相對降低18%，對潛在金融騙局的防範意識亦明顯增長16%。桌上遊戲的參與者中只有19%會向模擬金融詐騙電話中的陌生人透露個人資料，遠低過對照組的44%。

除了長者防騙外，新推出的「錢宇宙傳說」網上角色扮演遊戲，以有趣和互動方式讓年輕人認識個人財務可能會遇上的風險，包括金融騙局、信用卡債務及盲目跟風投資，引導他們檢視自己的理財習慣。遊戲中亦會穿插不同的理財小提示，令玩家可以從中了解更多有關理財資訊。

常言道，好習慣應由細開始培養。該會新新推出「錢家講成語」，以有趣的動畫故事形式，助小朋友輕鬆學理財。取材自錢家各位成員的生活日常，動畫故事巧用成語，以輕鬆有趣的形式帶出金錢管理知識，培養小朋友良好理財習慣。請按此觀看動畫。