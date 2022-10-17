信銀國際：明年香港GDP才可能錄顯著正增長

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，環球經濟受核心通脹高企、貨幣政策收緊及經濟衰退風險等因素影響，正面臨2008年金融海嘯後最嚴重及複雜的挑戰。中國內地及香港經濟同樣受外圍經濟影響，加上仍然受限於疫情發展，預計內地2022年本地生產總值(GDP)將增長約3.5%，香港GDP則要待2023年才有機會錄得顯著正增長。

卓亮指，內地經濟在第二季見底後，第三季復甦力度溫和，房地產市場與疫情防控的發展仍然是影響內地未來經濟表現的關鍵因素。同時，由於外圍主要經濟體正陸續步向衰退，內地出口增長動力將難免放緩，預計2022年中國內地GDP將增長約3.5%。另外，貨幣政策雖然仍傾向寬鬆，但整體物價、人民幣匯率、中美息差等因素，或間接限制貨幣政策的調整空間，預計未來進一步減息或降準的頻率與幅度均較爲溫和。

防疫措施逐步放鬆促進香港經濟活動正常化，卓預計零售市道將繼續改善，失業率有望穩步下降；但受出口表現疲弱拖累，香港GDP顯著反彈或要寄望2023年。利率環境方面，港元最優惠利率(P按)已經在9月出現加息周期內的首次上調，他預計，未來聯儲局每次加息後，港元最優惠利率均會上升，惟調整幅度將少於聯邦基金利率，而波動較大的港元拆息則會進一步反覆上揚，樓市難免面對下調壓力，私人住宅售價全年或累計下跌一成左右。