樓價UPDATES：元朗YOHO Town兩房低市價5%成交

樓市跌勢未止，樓價不斷尋底，元朗YOHO Town有兩房單位以620萬元易手，較同類型單位低價約5%，並創屋苑今年做價低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯江雲龍表示，北角百福花園百德閣中高層C室，實用面積約406方呎，獲同區租客垂青，新買家在區內已睇樓多年，見樓價已回落，故決定由租轉買，斥563萬元承接，呎價約13,867元。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角半山雲景道雲景台K座低層單位，實用面積約1,065方呎，三房連工人房間隔，減價160萬元，成交價約1,900萬元易手，呎價約17,840元，低市價逾10%，原業主於2019年2月才以1,998萬元購入，持貨約3年帳面損失98萬元。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島5座高層F室，兩房設計，實用面積約455方呎，上月底才放盤，叫價850萬元，放盤兩星期多，減價14萬元，減幅約1.6%，以836萬元成交，呎價約18,374元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角曼克頓山3座中層G室，實用面積約674方呎，三房間隔，望海景，9月開價1,450萬元，及後因應市況下調128萬元，以1,322萬元成交，呎價約19,614元。

●中原歐陽振邦透露，長沙灣昇悅居3座中層B室，實用面積約714方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,250萬元成交，呎價約17,507元，原業主於2002年5月以303萬元購入，持貨約20年帳面獲利947萬元，單位升值約3.1倍。

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站帝柏海灣5座中層G室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望街景，以945萬元成交，呎價約20,149元，原業主於2009年8月以424萬元購入，持貨約13年帳面獲利521萬元，期內升值約1.2倍。

●美聯何靜波稱，奧運站柏景灣9座高層H室，實用面積約471方呎，兩房間隔，8月放盤叫價1,060萬元，直至10月初才將叫價下調至1,030萬元，累減120萬元或11%，終獲用家以940萬元承接，呎價約19,957元。

●世紀21富山劉倩彤指，鑽石山居屋龍蟠苑E座低層16室，實用面積約383方呎，新近以已補價自由市場價490萬元成交，呎價約12,794元，原叫價為538萬，放盤兩個月，最終減價48萬成交，減幅約9%。

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新界區

●中原溫明峯稱，馬灣珀麗灣10月僅錄得6宗買賣，包括23座中層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，享內園景，今年8月叫價570萬元，放盤兩個月，累減25萬元，以545萬元沽出，呎價約11,122元，新買家為上車客。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣8座低層E室，實用面積約684方呎，套三房間隔，日前以1,000萬元沽出，呎價約14,620元，原業主於2009年以約420萬元購入，持貨約13年帳面獲利約580萬元，物業升值約1.4倍。

●美聯吳洪剛指，荃灣樂悠居低層23室，實用面積約424方呎，兩房間隔，開價690萬元，劈價49.2萬元，終以640.8萬元獲換樓客承接，呎價約15,113元。

●中原王勤學表示，施政報告前夕二手市場減幅持續擴大，過去周末元朗區錄得7宗二手買賣，包括御豪山莊6座中層F室，實用面積約656方呎，三房間隔，叫價780萬元，連一個車位，終以706.8萬元沽出，呎價約10774元，減幅約9.4%。

●美聯林建文表示，元朗YOHO Town第3座高層G室，兩房間隔，實用面積393方呎，新買家為投資客，見單位裝修企理即可放租，議價35萬元，終以620萬元易手，呎價約15,776元，較同層同積單位低約5%，創屋苑全年新低價。

●美聯馮根明稱，元朗御豪山莊6座高層F室，實用面積約656方呎，套三房間隔，原業主開價780萬元，劈價73.2萬元，最終獲外區上車客以706.8萬元購入，呎價約10,774元。

●中原何志忠指，粉嶺上水區10月暫錄約10宗二手買賣，上水居屋安盛苑中層17室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約370萬元，議價後以已補價自由市場價346萬元沽出，呎價約9,010元，新買家為用家，原業主持貨約5年，帳面僅獲利約26萬元。

●利嘉閣黃靜顏指，粉嶺御庭軒6座高層D室，實用面積約423方呎，兩房間隔，早前叫價約630萬元放售，累減約65萬元，以約565萬元成交，呎價約13,357元，原業主2012年以約300萬元購入，持貨10年轉手，帳面獲利約265萬元，升值約88%。

●中原劉德興透露，粉嶺中心K座中層1室，實用面積約465方呎，兩房間隔，放盤時開價約560萬元，議價後以490萬元易手，呎價約10,538元，累減70萬元，新買家為用家。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角嘉熙8座中層D室，實用面積約600方呎，原業主因移民放售物業套現，開價970萬元已屬低價，減32萬元，終以938萬元蝕讓，呎價約15,633元，原業主於2018年11月以約1,115萬元購入，持貨逾4年帳面虧蝕177萬元。

●中原方翰達指，大埔寶馬山1座高層B室，實用面積約980方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,300萬元，日前議價後以1,228萬元易手，呎價約12,531元，新買家為用家。

●中原呂學維稱，沙田市中心10月暫錄約8宗買賣，沙田偉華1座中層F室，實用面積約358方呎，兩房間隔，開價約570萬元，議價後以538萬元獲承接，呎價約15,028元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區10月暫錄約38宗二手買賣，新港城暫錄約5宗，包括P座中層1室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約645萬元，議價後以603萬元易手，呎價約16,297元，新買家為用家，原業主持貨約4年，帳面升值約4.9%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山中心1座中層H室，實用面積約468方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價660萬元，減25萬元至635萬元成交，減幅約3.8%，呎價約13,568元。

●美聯林浩德透露，將軍澳新都城1期4座高層F室，實用面積約701方呎，套三房間隔，原業主早於8月開價1,100萬元放盤，期間面對單位未有承接，選擇下調叫價至968萬元，最終累減185萬元或約17%，獲區內換樓客以915萬元承接，呎價13,053元。

●中原關偉豪指，將軍澳慧安園2座中層A室，實用面積約413方呎，兩房間隔，全屋新裝修，叫價590萬元，經連番議價後終以565萬元低市價約5%易手，呎價約13,680元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳廣明苑D座高層10室，實用面積約597方呎，三房間隔，今年6月未補價第二市場叫價560萬元放售，近日調整至508萬元，最終獲外區買家以485萬元承接，累減75萬元或約13%，呎價約8,124元。

●中原伍錦基表示，將軍澳南豐廣場2座低層A室，實用面積約724方呎，減價200萬元，以880萬元售出，呎價約12,155元，屬近期同類型單位呎價新低。屋苑本月錄約3宗成交，平均實用呎價約13,149元。

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