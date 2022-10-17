受俄烏開戰影響　穆迪下調塔吉克斯坦及吉爾吉斯評級

信貸評級機構穆迪公布，維持中亞國家塔吉克斯坦政府長期發行人、高級無抵押評級為「B3」，但展望則由「降級審查」確認為「負面」。

下調展望，主要是確認今年3月時的報告，俄羅斯經濟長期急劇下滑可能會導致塔吉克斯坦的增長潛力持續惡化，主要是通過匯款大幅下降，對外部平衡和金融穩定造成壓力。

然而自3月到現在，塔吉克斯坦經濟對俄烏戰事表現出一定程度韌力，其實體經濟活動持續擴張，對外支付頭寸相對穩定，展現其外匯儲備的緩衝，後續外債的優惠亦未見受衝擊。可是俄烏持續的軍事衝突所帶來的下行風險並未緩解，故反映在負面展望上。

穆迪同時亦確認另一中亞國家吉爾吉斯共和國政府的本外幣長期發行人評級為「B3」，展望亦由「降級審查」確認為「負面」。

該行指，自3月開始審查以來，吉爾吉斯共和國的經濟已表現出對俄羅斯入侵烏克蘭的經濟影響的抵禦能力。經濟增長強於該行此前的預測，反映移民匯款的穩定和更廣泛的國內需求。此外，近期外國直接投資的大量流入和預期流入運輸板塊，以及黃金板塊投資潛力的改善，表明外部投資前景好於預期。

然而，俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突的演變帶來的下行風險，以及俄羅斯經濟環境對吉爾吉斯共和國的長期影響仍然很大，故才予本次「負面」展望。