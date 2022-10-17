【血流不止】二手蝕讓趨增　屯門兩房戶4年貶26%

樓價一直插水，市場蝕讓成交愈來愈多，當中不少為近年發售的半新盤單位。其中，屯門御半山有兩房戶以660萬元售出，約4年貶值約26%，料為屋苑近期最大宗損手買賣。

市場消息透露，上述單位為1B座中層戶，實用面積約468方呎，叫價680萬元放售，最終減價20萬元沽出，成交呎價約14,103元。原業主於2018年中購入單位，現帳面蝕逾230萬元，而屋苑本月錄至少兩宗帳面貶值個案。

同區珀御也有相類情況，祥益黃文樂表示，項目低層L室，實用面積約397方呎，一房間隔，以約530萬元易手，呎價約13,350元。原業主於2018年底以575.65萬元一手買入，帳面損失約45.65萬元。

市區鐵路上蓋半新盤再錄損手，美聯黃永財指出，西南九龍匯璽7座中高層K室，實用面積約380方呎，成交價820萬元，呎價約21,579元。單位2019年10月以約827.3萬元買入，原業主持貨滿3年辣招鬆綁即沽，帳蝕約7.3萬元。

納米單位抗跌力更弱，北角尚譽虧蝕出貨，消息稱，該盤低層A室開放式戶，實用面積約194方呎，以約380萬元易手，呎價約19,588元。原業主2017年斥440.1萬元一手購入，現轉售帳面損失60.1萬元。

雲景台累減200萬易手

世紀21北山嚴智贇表示，北角半山雲景台K座低層三房戶，實用面積約1,065方呎，累減200萬元，以1,900萬元沽，低市價約一成，呎價17,840元屬近年低位。原業主2019年2月以1,998萬元入市，持貨3年多帳面蝕58萬元。