道指升633點　美銀績後漲4.6%

市場消化了超出預期的通脹數據後，美股周一早段反彈，道指升633點，報30,268點；標指升95點，報3,678點；納指升334點，報10,656點。投行高盛則認為，美股整體估整仍然昂貴，惟某些板塊已跌至具吸引力的水平。

高盛對今年底標指的基準預測為3,600點，與目前水平相若，惟悲觀預測下或跌至3,150點。該行指出，考慮到歷史往績及現在的利率水平等因素，標指目前仍處於相對昂貴的水平。不過，由於股市估值「分化程度很高」，部分股票已開始展現出投資機會，包括一些價值股、具盈利能力的增長股、周期股、小市值股，以及能快速產生現金流的企業。

該行看好現金流強勁的通用汽車(GE)和梅西百貨(Macy's)；至於「抵買」的增長股則包括Facebook母公司Meta、生物科技公司Exelixis。在衰退情景下，該行則較為建議選擇低估值的周期股，例如建築公司PulteGroup和Toll Brothers。

整體大市氣氛不濟、銀行業務由盛轉衰之際，即將公布業績的高盛據報將重組業務架構。外媒引述消息人士稱，高盛計劃把業務整合成三大部門，包括把交易業務(即全球市場部，又稱「炒房」)與投資銀行部合併；資產管理及財富管理業務合併；交易銀行、金融技術平台、專業貸款及其他合資企業亦將會整合至同一部門。

目前尚未清楚高盛的領導團隊會有甚麼變化，但有傳數位高層將出任新職。分析指出，「炒房」表現向來出色的高盛，希望透過重組讓其業務在大市不景時更具彈性。值得留意的是，高盛的業務架構一直與其他華爾街大行大相逕庭，比如其投資銀行部門就整合了企業貸款業務，而非單純的證券承銷及顧問。高盛股價升2.88%。

另外，美國銀行亦公布了截至9月底止季度業績，季內收入按年升7.62%至245.02億美元；純利按年9.38%至65.79億美元，對應每股盈利0.81美元，好過市場預期。由於零售業務佔比較重，使該行成為加息周期之下的贏家，淨息差收入按年升24.07%，至137.65億美元，主要來自穩健的貸款增長。美銀股價升4.61%。