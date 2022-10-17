【移英注意】鎊匯跌勢未改　調查：英國1年內陷衰退機會大

市場憧憬英國財政政策會有新方向，英鎊兌美元一躍升穿1.12及1.13關口，高見1.1352，漲1.61%，兌港元高見8.9097，為一個星期高位。

展望英鎊後市，華僑永亨銀行經濟師姜靜指出，需要關注將於月底發布的英國預算責任辦公室報告(OBR)，以及英倫銀行11月3日的議息結果，惟估計未來兩周將繼續走弱，英鎊兌美元支持位將分別在1.12及1.0713；兌港元則在8.7919及8.4096。

事實上，英國企業困境恐怕非一時三刻能夠解決，一項針對當地最大型企業的財務總監的調查顯示，他們平均預期英國經濟未來12個月內陷入衰退的機會率達高78%，56%受訪者稱融資成本昂貴，比例為12年新高，更有39%表示融資不易，現時優先考慮是削減成本及控制現金流。

專家看好澳洲軟着陸

外界亦關注受通脹困擾的澳洲經濟，惟昆士蘭銀行行政總裁George Frazis看好當地經濟，指澳洲央行迅速採取行動應對通脹，因此認為澳洲很有可能實現軟着陸。

儘管樓價面臨壓力，他指，樓市會否受到干擾視乎當地失業問題，而「家庭儲蓄非常高」及「失業率非常低」乃澳洲強勁經濟的推動力，而業主正提前還款，相信當地有能力抵禦樓市中的任何災難事件。