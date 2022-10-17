【經濟浩劫】諾獎得主：為遏通脹美恐需加息至7%

外媒報道，今年諾貝爾經濟學獎得主之一戴蒙德(Douglas Diamond)建議，美國聯儲局要壓低通脹，利率或需升至接近7%，因此加息速度應有節制，應該拉長時間，量化緊縮(QT)的速度亦不應太快，以免對經濟造成重大傷害。

戴蒙德受外媒訪問時稱，「聯儲局最近的作法好很多。他們可以繼續加息，這是該做的事」。他表示，在加息之後一段期間內，反而可能令通脹短暫升高，因為加息會導致房貸成本上升。

戴蒙德相信若要遏制通脹，聯儲局必須令實質聯邦資金利率以及各年期公債孳息率皆成為正數。他指，「若要長期間令通脹率維持2%目標，所需要的『實質』中性利率是1%，那麼現在為抑制通脹，則實質利率必須更高。我們需要實質利率達到2%，甚至3%」。

要使實質利率達到2%，聯邦資金利率應升到接近7%，約是目前水準的兩倍。正因為如此，戴蒙德相當擔憂他所認為的適當利率水準，或對債務人及經濟造成重大傷害。

為防經濟崩潰，他建議聯儲局放緩且審慎地加息。他同時擔心量化緊縮(QT)或帶來不可測效應。他稱，「這將會抽走流動性，並令長期利率升幅大於短期利率。若聯儲局操作QT太快，將造成各方面的困難」。