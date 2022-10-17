新盤UPDATES：一手交投仍疏落

市場觀望氣氛濃厚，新盤交投量繼續於低位徘徊。元朗錦田北新期數項目部署明日公布首張價單，將成為月內首個開價的新盤。發展商預告，首批單位將涉及不少於50伙。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna明日開價

九龍巴士(一九三三)有限公司助理車務總監(區域二)楊晉瑋表示，屋苑內的交通總匯提供多條巴士路線，包括九巴68及68F循環線、268M途經大欖轉車站。

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對於因按揭未能完成交易的業主，已申請消費者訴訟基金，打算以法律途徑解決爭議，陳氏表示，暫未收到有關機構的通知，惟由去年11月起已有與買家溝通。他亦指，每一個項目亦會有部分成交未能完成，已取消的交易基本上已與發展商的關係不大。

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據悉，項目由開售至今，累售41伙，連同車位銷售共套現約9.25億元。其中，項目於剛過去四日速售兩伙，共套現6,700萬元。

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