新盤UPDATES：一手交投仍疏落
2022年10月17日 22:00
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市場觀望氣氛濃厚，新盤交投量繼續於低位徘徊。元朗錦田北新期數項目部署明日公布首張價單，將成為月內首個開價的新盤。發展商預告，首批單位將涉及不少於50伙。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna明日開價
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna部署短期內開價。新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於24小時內公布首張價單，首批單位將提供不少於50伙，戶型盡量涵蓋開放式至三房戶，包括一房複式戶。他指，整個PARK YOHO發展項目提供3,124伙，至今累沽逾2,700伙。另發展商特別向上述新期數項目買家送贈入伙優惠，以半價購買九巴月票兩張。
九龍巴士(一九三三)有限公司助理車務總監(區域二)楊晉瑋表示，屋苑內的交通總匯提供多條巴士路線，包括九巴68及68F循環線、268M途經大欖轉車站。
●長沙灣睿峰料最快第四季以現樓形式再推售
原由中國恒大(03333)持有，其後轉讓予合作財團鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)已於6月交樓。項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，項目現己有近200個住客入住。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，樓盤目前尚餘約220個單位待售，以兩房為主，部署今年第四季或明年第一季以現樓形式將餘貨推出市場。
對於因按揭未能完成交易的業主，已申請消費者訴訟基金，打算以法律途徑解決爭議，陳氏表示，暫未收到有關機構的通知，惟由去年11月起已有與買家溝通。他亦指，每一個項目亦會有部分成交未能完成，已取消的交易基本上已與發展商的關係不大。
●何文田128 WATERLOO推兩伙四房戶周五招標發售
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周一(17日)上載銷售安排，推出兩伙四房單位於周五(21日)起招標發售。上述單位為5樓H室及7樓H室，實用面積1,258方呎，採四房雙套連儲物室間隔。招標期由10月21日至12月31日。
據悉，項目由開售至今，累售41伙，連同車位銷售共套現約9.25億元。其中，項目於剛過去四日速售兩伙，共套現6,700萬元。
●旺角利奧坊‧凱岸連天台戶1660萬元沽
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，最新招標沽出2座31樓D室連天台特色戶，實用面積579方呎，三房間隔，連197方呎天台及61方呎平台，成交價1,660萬元，呎價約28,670元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄275宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今累計已錄得275宗終止買賣個案，佔成交量846宗約33%，而涉及總成交金額逾43.4億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目上周五(14日)連錄10宗終止交易個案，成交金額介乎850.5萬至2,464.3萬元。當中，1A座7樓B室，為實用面積952方呎，四房連工作間間隔，連286方呎平台，原本於去年6月以2,464.3萬元沽出，當時呎價約25,886元。