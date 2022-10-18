東方日報B1：華GDP押後揭盅惹憂

中國維持嚴厲的防疫政策，無疑為經濟增長蒙上陰影。最新國家統計局突延遲宣布多項重磅經濟數據，更讓市場措手不及，加劇經濟前景的不確定性。雖然官員們一再派定心丸，但暫未能改變人民幣兌每美元的弱勢，離岸價周一再企在7.2水平，並曾貶至7.2227，每百港元曾見91.74元人民幣。

發改委副主任趙辰昕周一表示，隨着宏觀政策效應不斷釋放，中國經濟回穩向好的態勢必將鞏固，今年以來內地經濟月度間雖有波動，但總體延續恢復發展態勢。他又反擊外界對中國要搞自給自足的理解錯誤，指當今世界經濟全球化乃不可逆轉，任何國家都「無法關起門來搞建設」。

惟值得留意是，國統局官網顯示，原定周二及周三公布的第三季國內生產總值(GDP)、上月的零售銷售、工業生產及固定資產投資等多項數據已標為「延期」，當局未有交代原因，也沒披露正式公布日期。

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮稱，樓市及疫情防控發展仍是影響內地未來經濟的關鍵，且外圍主要經濟體正陸續步向衰退，內地出口增長動力難免放緩，估今年內地經濟增長約3.5%。整體物價、人民幣匯率、中美息差等因素或間接限制幣策的調整空間，未來進一步減息或降準的頻率與幅度料較溫和。

人民幣兌每美元在岸價周一收報7.205，較上周五跌119點子，離岸價更一度插至7.2227。人民幣中間價報7.1095，較上周五跌7點子。另中國人民銀行周一開展5,000億元(人民幣‧下同)一年期中期借貸便利(MLF)操作，以及20億元7天期逆回購操作，利率分別持平在2.75厘和兩厘。公開市場單日全口徑淨回籠190億元。

為穩匯價，外媒引述消息指，內地大型國有銀行沿用2018年及2019年的操作，透過進行掉期交易托匯，以人民幣買入期限較長的遠期美元；同時在現貨市場沽美元，又謂美元拋售規模「相當可觀」，一年期人民幣兌每美元遠期匯率隨即升至6.95。

惟恒生銀行首席市場策略員溫灼培相信，當局要求內地銀行減持美元的干預措施效果短暫，對人民幣匯價提供的幫助有限，其關鍵在於日本表明會維持超寬鬆貨幣政策，日圓兌每美元預計續邁向150甚至更低水平，累及其他亞洲貨幣。就算日本央行干預匯率，成效料屬短暫。更甚者，美國維持加息步伐，只要這兩個基本因素不改，也很難扭轉人民幣貶值壓力，內地可以干預的空間也有限。

人行調查統計司前司長盛松成則表示，人行仍有較多政策工具可引導人民幣匯率預期，必要時可重啟逆周期因子，或在離岸市場增加央票發行規模，收緊人民幣流動性，惟預計年底前人民幣兌每美元匯率在7至7.3之間徘徊。

此外，一如外界預期，最新出爐的二十大會議報告並無提及短期經濟政策的變化，當局把高質量發展列為首要任務，並再承諾到2035年將中國發展為「中等發達國家」，這意味經濟規模將較2020年翻一番。投行瑞銀推算，2021至2035年的年均GDP增速要達到4.7%左右，惟預計未來10年內地潛在GDP增速可能在4至4.5%之間，2030年之後則進一步放緩。