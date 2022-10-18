Meta藉元宇宙挑戰Apple！「秘密武器」為...

Fb母企Meta Platforms上周發表新款虛擬實境(VR)頭戴裝置「Quest Pro」，售價由1,500美元起，貴上一代VR裝置足足3倍之外。有外媒分析指，Meta特然「變陣」加價，明顯在VR領域視蘋果公司(Apple Inc.)為重要競爭對手。

Meta行政總裁朱克伯格於開發者大會中發表主題演講，其中闡述他對未來科技，以至元宇宙的願景；而在一個多小時的演講中，他仍不點名批評Apple的封閉系統，並靠著嚴密的控制來獲得利潤，直言「元宇宙不該如此」。

開發者大會的主角為高達1,500美元的Quest Pro，Meta冀扭轉VR產品給人只限遊戲玩家的印象，將客戶層面擴大至設計師、建築師等創意類的專業工作者。同時，Meta亦宣與微軟(Microsoft)合作，未來將可使用Word、Outlook、Teams等生產力功能。

行業資深人士表示，是次Quest Pro的定位，反映Meta不再以遊戲做為推展VR的主力，而是將VR跨進MR(Mixed Reality，混合實境)，從根本上將產品由娛樂工具過渡至生產力工具。

Moor Insights & Strategy分析師Anshel Sag指，朱克伯格將Quest Pro描述為用於AR(Augmented Reality，擴增實境)開發和商業應用程式(Apps)的設備，認為「超越遊戲和互聯網通信的擴張」，為朱克伯格的關鍵。 Meta試圖「先取得領先優勢，才有與Apple爭一日長短的本錢。」