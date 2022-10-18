43間網購平台敦促歐盟通過反壟斷新規　防Google損競爭

外媒報道，逾40間網上購物平台敦促歐盟反壟斷機構採用新通過的《數碼市場法》(DMA)，以確保搜尋器平台Google能遵守2017年的歐盟法令，避免搜尋頁面有偏袒，以損害市場競爭。

歐盟委員會5年前曾對Google判罰24億歐元的罰款，要求該平台禁止偏袒其購物服務；當時Google稱，在出現於搜索頁面頂部的購物框中的廣告時，會「對競爭對手與自家的購物服務一視同仁」。

據報，43間包括英國購物網站Kelkoo、法國的LeGuide、瑞典的 PriceRunner等，在送予歐盟反壟斷專員Margrethe Vestager的信件中表示，歐盟委員的提議「在法律上並不充分，並未讓他們從廣告拍賣中受惠。」

信中指出，歐盟需要求在通用搜索結果頁面為最相關的提供商重新開放空間，刪除Google的購物部分，指控Google旗下的購物服務，有害競爭，還會導致商品價格上漲，並導致消費者選擇減少，不公平的將利潤空間由商家和競爭的CSSs(購物比較服務)，轉移到Google。