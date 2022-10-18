【東方產評】國際形勢大變天　華雙循環入攻堅

中美博弈，美國致力推動反全球化，要搞「脫鈎」、「斷鏈」，致使過去數十年的全球化面臨瓦解。面對國際形勢大變天，中國非但不能關門搞發展，更須加快改革開放，充分發揮作為世界第二大經濟體對穩定全球經濟可起的積極性。當明年歐美經濟紛紛步入衰退，中國將迎來發揮雙循環戰略的關鍵階段，得設法凝聚國際力量，合聚之力將世界經濟發展重點向東移。只有為區域經濟發展爭取更大的國際話語權，才有望化解來自美元霸權與制裁圍堵的嚴峻挑戰。

最近美國不斷加大對中國半導體產業的制裁，就連美國人在內地晶片廠任職也遭美方干預，做法有違國際人才自由流動的原則，是無所不用其極來打擊競爭對手。堂堂第一經濟大國「打橫行」，完全漠視對全球產業供應鏈帶來的衝擊。在美國經濟因高通脹而深陷衰退風險之際，此舉更危及美國企業利益，如此這般推動「硬脫鈎」，不見得能大大提升美國競爭力，卻加快美國經濟走進「掘頭巷」。

俄烏戰爭猶如這國際大變局的又一催化劑。通脹高企、能源與糧食短缺，迫使全球貨幣政策由鬆轉緊，世界金融產業陷入萎縮狀態，全球資源面臨大洗牌。歐洲基於意識形態坐上美國的「脫鈎」戰車，今冬的能源危機，令歐洲居民付出沉重代價。事實上，不少歐洲企業都因能源短缺而影響生產，歐洲福利國家面對財赤高企、本幣匯率大弱勢、人口老化，經濟頓陷危機，意大利右翼成功上場，反映就連歐洲人都在思變。歐洲積弱，歐元已不再對美元構成威脅。整個西方經濟體在累鬥累，看不見出路，更迫使其他經濟體求變的決心。

過去10年，中國經濟快速發展，帶動整個亞洲經濟增長，令整個亞洲富裕程度超越歐洲，有調查顯示，全球中高收入階層中，有八成人能說中文。中國崛起，成亞洲區經濟龍頭，也是區內諸地抗衡西方經濟逆風的希望所在。一眾被歐美看不上眼的發展中經濟體，反成為中國加強經貿關係的對象；金磚國家、上海合作組織等的吸引力和影響力正在擴大，這些都是國際大變天的又一徵兆。

世界之變，前所未有。全球發展中心向東移的趨勢不可逆轉，即使美國圖在南海挑起事端、搞晶片四方聯盟，見到東南亞諸國對先前白宮高層亞洲訪問的冷待，以及南韓對美國提議的晶片合作審慎欲拒，皆說明反全球化不得人心，在抵抗西方經濟逆風，中國並不孤單。

所謂「物以類聚，人以群分」，美國推動的反全球化，變相鞏固了維護全球化的世界力量。展望明年，中國的內外雙循環戰略將迎來深入攻堅戰的時點，所指的是屆時歐美經濟頗大機會先後步入衰退，本輪強美元走勢亦將迎來頂峰，中國得將這幾年深化改革的紅利，全面發揮在疫後經濟復甦上，並藉着加大對外開放，吸引全球資金東來尋覓機遇。只要打好這場資金爭奪戰，那全球涵蓋人口最多與經濟規模最大的多邊貿易協定《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，自有望成為中國與一眾亞太經濟體踏上超車道的新台階。