廖嘉豪：聯儲局或樂見市場波動　謹慎可投資於...

美國核心通脹連續第二個月按月上升0.6%，聯儲局在11月會議上幾乎可以肯定將加息75點子，市場不禁猜測數據可能使聯儲局官員，難以在12月將加息步伐放緩至50點子。目前圍繞通脹和政策利率的風險，當然仍然傾向上行，居住價格以外的服務價格強勁，反映非常緊張的勞動力市場確實是一種限制通脹放緩的因素。換句話說，就業增長減慢和職位空缺的進一步下降，對於證明通脹最終將緩解非常重要。聯儲局年底前會否減慢加息步伐，或視乎未來兩個月核心通脹按月升幅會否回軟至0.3-0.4%。

拆解美國9月零售銷售表現，或可看到通脹開始損害消費的端倪。考慮通脹高企，可以說大多數類別的實際銷售增長或陷入負數。例如，零售報告中食品雜貨銷售按月增長0.4%，但從CPI報告中可以看到家庭食品價格上升了0.7%；家具價格按年增長9.9%，名義銷售下跌了2.9%，表示實際銷售下降了近13%，這些數據或意味着即使在銷售增長的地區，消費者實情是正在減少消費。其他經濟環節方面，按揭貸款利率上升正在為美國樓價帶來下行壓力，而樓價下跌可能會導致明年稍後時間的租金通脹放緩。

花旗維持基本假設是，聯儲局在接下來的2至3次議息會議將繼續加息，可能導致整個市場更頻繁地出現小規模的突發事件，從而引發更大的波動。即使聯儲局官員不會公開承認市場震盪與他們有關，實際上他們當然知道他們的行動如何影響全球市場，目前他們甚至可能認為這些事態發展，都有助於實現收緊金融條件的目標，即是降低通脹壓力。最終2023年某個時候就業人數下降可能導致聯儲局暫停對抗通脹，如果過程中爆發系統性金融風險事件，聯儲局亦有機會暫停或逆轉政策。往績始終顯示，自1980年以來的七個聯儲局緊縮周期中，局方轉向減息之前平均僅維持最高政策利率七個月。

目前投資者應該保持多元投資，因為差勁的擇時部署(Market Timing)，即是股市已明顯下跌後才沽貨，並在反彈後才高追，對組合將造成重大影響。只有耐心投資具創新能力的公司，長線才能獲得長期經濟增長的成果。在風險高的時期，有很多原因會拖累擇時部署變成一個錯誤的策略，偏好優質股票和固定收益工具是謹慎的做法。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪