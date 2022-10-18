黃永輝：能源荒令核電再受青睞

加拿大鈾礦商卡梅科(Cameco)和可再生能源公司Brookfield Renewable Partners近日宣布，他們將以79億美元的價格聯合收購為全球440座核反應堆中的大約一半提拱技術服務的西屋電氣(Westinghouse Electric)。鑑於西屋電氣4年前才剛剛擺脫破產保護，這次收購的作價告訴大家核能行業近來發生了很大的變化。

卡梅科的首席執行官在受訪時表示，他們看到了核能行業有史以來最好的市場基本面。他接着說，他們看到來自歐洲，特別是東歐的需求「浪潮」，因為俄羅斯入侵烏克蘭已經改變了歐洲能源供應的遊戲規則。

德國目前仍然按劃關閉核電厰，不把還能運作的3個核電厰恢復生產，只作備用，西班牙也繼續不願意使用核能，但其他歐洲國家立場開始有所軟化，社會上已經浮現不同意見。例如在瑞士，幾個無黨派組織上月發起請願反對瑞士按計劃在2027年放棄使用核電。

中印兩國積極推動核能

雖然除了法國和英國一直未有放棄核電，歐洲各國仍然未能立下決心重新推動核電建設，但不管歐洲人喜不喜歡，在嚴峻的能源危機，飆升的天然氣及電力價格之下，各國早晚要重新審視目前打算逐步停用核能的政策立場。

與此同時，亞洲正在擁抱核能。據世界核協會稱，有正在建設中的的56座核反應堆，總共有41個在亞洲；全球在建核反應堆的頭3位順序是中國、印度及南韓。中國正在建造18座反應堆，還有已入基建計劃中的37個及倡議籌劃的168座新反應堆。印度正計劃將核電廠數量增加兩倍到72座，而日本亦努力確保持續營運目前已經重新啟用的10座核電站，及進一步推動重新啟動另外7個反應堆，以解決電力供需缺口，同時減少對入口石油和天然氣的依賴，以及減少碳排放。

要強調的是核電不是沒有問題，例如法國核反應堆的腐蝕問題，建設核電廠亦必須大量初期投資、建設經年、關鍵部件和技術需要進口等。核反應堆需要很多用於冷卻的水，由於中國缺乏水資源，大多數中國的核電站只能位於沿海地區，以便可以用海水進行冷卻，在內陸地方建核電廠比較受水資源的限制。但整體來說，核能是基本負荷電力的可靠來源，及能較有效保證能源供應獨立自主和價格便宜。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝

(上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議)