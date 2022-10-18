大摩料6濠賭股上季虧損逾47億

澳門博彩企業將於本周起陸續公布第三季業績，然而受到6月18日當地新冠肺炎疫情復熾的餘波影響，在第三季度賭收低落已率先反映。投資銀行摩根士丹利更預期，上季6間博企EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)的虧損將達6.03億美元(逾47億港元)，為2020年9月以來表現最差的一季。

該行又指，6間博企債台高築，合計債務總額或達240億美元(約1,872億港元)，較疫情前僅約5億美元(約39億港元)大幅飆升。

大摩認為，濠賭公司第三季重創，主要是因為內地和澳門嚴謹的防疫政策所致，在收入低落，成本照支之下，全季合共燒錢達15億美元(約117億港元)，要留意當季賭收僅51.9億澳門元。展望第四季，該行指出，十一長假期期間雖然出入澳門境要求嚴格，但日均賭收較五一長假期時相若，俱約每日2億澳門元，故認為內地4省一市預計在11月放寬訪澳網上簽注和旅行團後，行業收入會改善。

至於澳門新賭牌的批給，仍在標書審議階段。澳門博彩監察協調局周一前公布，對於網上流傳指有承批公司在賭牌競投結束後減員工薪酬，該局重申該等訊息純屬謠言，沒有事實根據；又指政府一直致力維護博企員工的勞動權益，以及就業穩定。

未來10年6個新賭牌目前有7間公司競爭，日資券商大和認為，雖然新競爭者馬來西亞雲頂集團擁有最豐富的國際經驗和多元化業務，但取消現時營運的6家博企任何一間的風險都不值得承擔，相信雲頂難以奪得新賭牌。

●星億遭罰4.9億 暫停悉尼賭牌

賭業監管同樣嚴謹的澳洲，當地第二大賭場集團星億(The Star)就早前被當局查出涉及洗錢和黑幫活動後，周一遭監管當局罰款1億澳元(約4.91億港元)，為相關判決最高的罰款額。並且當局自本周五(21日起)暫停其悉尼賭場的賭牌。星億表示，會盡一切力量去達致當局的要求，冀取回該賭牌。