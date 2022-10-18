林嘉麒：英美經濟續陷困　恐有排衰

上周五開始美股展開第三季企業業績期，銀行股打頭陣，普遍成績未如理想。本周除了金融股外，一眾高估值的科技股亦將陸續公布。投資者除了憂慮美國加息對經濟影響，同時美企的盈利表現引導到明年大市的盈利預測更為重要。

錯判通脹形勢 聯儲焗加息

投資者對美國經濟前景極度憂慮，最新美國9月零售銷售按月零增長，低於預期，經濟學家已預計未來12個月美國經濟衰退的機會高達60%。另一方面，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德在美國9月消費物價指數(CPI)公布後，形容為「有害」，稱明年是數據依靠的年份，但只提出兩個可能性，要不將利率加至更高水平，要不停止加息並維持在高水平，沒有減息的可能性，似乎相當「鷹」。另堪薩斯城聯儲銀行行長喬治認為，目前令人憂慮的不只是通脹步伐正在加快，而且涉及範圍愈來愈廣泛，希望繼續加息至限制水平。

事實上，經過上周的CPI及核心CPI數據公布後，市場「貼地」了點，預期明年初仍會加息，目標利率進一步上移至4.75至5厘的水平。唯獨利率期貨顯示，投資者仍預期明年11月聯儲局仍有31%的機率減息，似乎跟該局官員的言論未接上預期。現時仍相信投資者在妄想之中，在通脹未真正見頂回落前，任何假設也是太早，更何況對減息的預期，只要投資者仍是錯判局勢，最終受傷害的只會是自己。

另一邊廂的英國，迷你預算掀起的波動似乎是平息了。財政大臣急換人，財政政策180度大轉向，新財長侯俊偉為挽回市場對政府財政計劃的信心，決定提早周一公布新的稅收與支出措施，而這項計劃原定於31日公布，目的是盡快穩住市場信心，昨歐洲開市初段英鎊回升。

外圍隨時大跌 恒指難獨善

英鎊走勢固然重要，但昨日是英倫銀行緊急買債計劃到期後的首個交易日，重開的英國國債表現更值得關注。再者，英國這位新首相上任後所引發的風波，已有不少聲音要她下台，另英國退休基金仍需要急忙籌錢，也可以假設英國資本市「過得初一、過不到十五」。

華爾街各大銀行對美國經濟前景的展望愈來愈悲觀，許多銀行高管表示正在為潛在的經濟低迷或衰退做準備。香港方面，恒生指數持續創近11年新低，反映投資氣氛未理想，近日恒指在16,500點不時出現失而復得的日內走勢。事實上，內地A股走勢是不錯的，在外圍短期仍可能大跌下，恒指短線未宜樂觀。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

(作者為註冊持牌人士)