道指升550點 美匯指數跌至112

●踏入亞洲時段，美匯指數跌逾1%，報112.07；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報7.2025；美元兌日圓曾穿149關，現處148.95；歐元報0.9846，英鎊報1.1365。金價處1,651.09美元。布油報91.98美元，紐油報85.02美元。比特幣升1.5%，報1.95萬美元。道指期貨升200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水290點。

●金管局於紐約時段承接7.85億港元沽盤，周三(19日)本港銀行體系結餘將降至1,032.11億港元。

●道指收報30,185點，升550點或1.86%；標指收報3,677點，升94點或2.65%；納指收報10,675點，升354點或3.43%。

●港股ADR指數做好，按比例計算，收報16,814點，升202點或1.2%。

●即月恒生指數夜期收報16,867點，升300點，高水254點，成交18,599張。

●紐約期油跌0.15美元或0.17%，收報每桶85.46美元；布蘭特期油跌0.01美元或0.01%，收報每桶91.62美元。

●紐約期金收報每安士1,664美元，升15.1美元或0.9%。

●英國富時100指數收報6,920點，升61點或0.9%；德國DAX指數收報12,649點，升211點或1.7%；法國CAC指數收報6,040點，升108點或1.83%。

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