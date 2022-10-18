日圓兌美元直逼150心理關口　市場關注央行干預行動

外媒報道，日圓匯率周二(18日)一度跌至每美元兌149.04日圓，續創32年新低，最新報148.79，每百日圓兌港元報5.2757。日圓年內已貶值逾20%，目前於149水平附近波動上落，投資者對此高度警惕，關注日本政府會否再次入市進行干預。此外，市傳日本央行將上調2022年度日本通脹預測，一年增幅有望創31年以來最大。

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，立場絕對沒有改變，將密切關注匯率走勢，會對市場過度波動做出適當應對措施。

專家表示，日本官員關注的是貶值速度，並不一定以價位去考慮採取行動。分析指，150是日本的關鍵心理價位，一旦跌穿，可能會增大日本政府再次進行干預的壓力。法國東方匯理銀行東京外匯部門執行董事Yuji Saito表示，若突破150關鍵水平，價格走勢自然會加速。他認為，過去幾天的匯價，正符合日本當局的干預條件，能在149至150的任何價位入場。

此外，之前有人士猜測日本可能會進行秘密干預，即政府以較小規模入市，故難以被外界發現。日本財務省副大臣神田真人早前曾透露，秘密干預是可能的選項之一，又指財務省不一定會在每次干預時都進行確認。然而，當鈴木俊一被問及秘密干預的可能性時，則拒絕置評。