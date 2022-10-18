【高盛推介】比亞迪盈喜 股價反彈領漲恒指
2022年10月18日 10:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份發盈喜，料今年首3季度，歸屬股東淨利潤介乎91億至95億元人民幣，按年增長272.5%至288.9%；淨利潤介乎55.05億至59.05億元人民幣，按年增長333.6%至365.1%。比亞迪周二(18日)早段發力急彈。開市隨即重上200港元關口，最高見207元，突破一周高位。現報203元，升約5.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周一(17日)獲資金轉向流入，有約220萬元。淡倉於上周五(14日)錄得約470萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。周二即市資金積極部署淡倉。
投資者如看淡比亞迪，欲部署淡倉對沖，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最高的比迪沽(25245)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(51228)，遠熊選擇可留意比迪熊(50188)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.9倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪熊51228，收回價220元，行使價224元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊50188，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，近25元收回距離牛證。
比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨。
比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿6.7倍，低面值。
此外，投資者亦可部署其他電動車相關產品，例如可留意為小鵬汽車的中年期、低街貨小鵬購(26314)。
小鵬購26314，行使價59.5元，2023年11月28日到期，實際槓桿2.2倍，中年期、低街貨。
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