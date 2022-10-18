耀才「估中恒指 贏100萬黃金」再度登場 保證期期有金派
2022年10月18日 10:51
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耀才期期有金派，「估中恒指 贏100萬黃金」第4回合載譽歸來，送百萬黃金外，更增設安慰獎。
耀才證券(01428)推出的「估中恒指 贏100萬黃金」，一直以來深受廣大市民歡迎，轉眼間迎來第4回合，今次承接首3個回合的人氣和熱度，加上第3回合成功送出價值3萬港元千足黃金之安慰獎予「新進估神」陳小姐，將參賽氣氛炒得更為熾熱，新一回合的氣勢必定更上一層樓。
耀才送黃金絕不手軟，為了增加中獎機會，繼續加碼送出3萬元黃金的安慰獎，更保證期期有金派！自「估中恒指 贏100萬黃金」比賽推出以來，獎品金額之巨大震撼投資界，人人懷抱一個「黃金夢」，考驗各自的眼光和運氣，只要完美估中2023年1月26日(大年初五，周四)的恒指收市價，即有機會贏取等值100萬元的千足黃金！估得最接近者，亦可獲發總值3萬元之黃金。
參加辦法非常簡單，由即日起至2023年1月16日，透過活動登記頁面：https://www.bsgroup.com.hk/bsg.web/campaign/HSIGuessingGame1M_22R4.aspx
，競猜2023年1月26日的恒指收市點數(以聯交所公布數值為準，並須準確至小數點後2個位計算)，完全估中整組數值的參賽者，將贏走總值100萬元的千足黃金；而客戶更可在活動結束前，透過公司網頁，將已競猜的點數，作出更改，更改次數更不設上限，務求令客戶增加中獎機會。
此外，為增加參賽者的中獎機會及對比賽的支持與厚愛，除全中者可獲大獎外，是次更繼續增設安慰獎，在比賽中的最接近者都可贏得等值3萬元的千足黃金。獎品金額可謂冠絕同業，只需花幾分鐘完成簡單登記手續，便有機會帶千足黃金回家。
耀才證券經常推出不同的有獎遊戲回饋客戶，登記成為耀才客戶，除了能夠玩遊戲一圓「黃金夢」，還享有一連串獨家優惠，包括最近推出客戶轉倉到耀才，即可獲送贈高達10股騰訊控股(00700)及轉倉費全數回贈優惠，最高金額可達20萬元，自推出以來，深受客戶歡迎；新客戶開立證券戶口即可獲贈兩張「戲飛」、20股盈富基金(02800)和10股滙豐控股(00005)，買賣港股、A股、美期首月可享「真」免佣，且絕不收取平台費。
耀才證券扎根香港27載，一直致力提供全面優質服務，提供多元化的投資產品，助客戶財富增值，備受投資者信任及愛戴。