耀才「估中恒指 贏100萬黃金」再度登場　保證期期有金派

耀才送黃金絕不手軟，為了增加中獎機會，繼續加碼送出3萬元黃金的安慰獎，更保證期期有金派！自「估中恒指 贏100萬黃金」比賽推出以來，獎品金額之巨大震撼投資界，人人懷抱一個「黃金夢」，考驗各自的眼光和運氣，只要完美估中2023年1月26日(大年初五，周四)的恒指收市價，即有機會贏取等值100萬元的千足黃金！估得最接近者，亦可獲發總值3萬元之黃金。

，競猜2023年1月26日的恒指收市點數(以聯交所公布數值為準，並須準確至小數點後2個位計算)，完全估中整組數值的參賽者，將贏走總值100萬元的千足黃金；而客戶更可在活動結束前，透過公司網頁，將已競猜的點數，作出更改，更改次數更不設上限，務求令客戶增加中獎機會。

此外，為增加參賽者的中獎機會及對比賽的支持與厚愛，除全中者可獲大獎外，是次更繼續增設安慰獎，在比賽中的最接近者都可贏得等值3萬元的千足黃金。獎品金額可謂冠絕同業，只需花幾分鐘完成簡單登記手續，便有機會帶千足黃金回家。

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