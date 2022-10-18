侯俊偉幾乎煞停減稅計劃　英鎊兌港元重上8.97

外媒報道，上任只是幾天的英國財相侯俊偉幾乎完全煞停前任提出的減稅措施，希望挽回投資者對英國經濟的信心，英鎊兌港元曾重上8.97水平，最新報8.9424，兌美元報1.1391。

此外，英鎊及英國國債價格上升，反映預期公共財政會回穩，30年期長債孳息率曾跌0.47厘，至4.3厘水平，最新見4.37厘，10年期債孳息率報3.974厘。

侯俊偉稱，借錢來支持減稅是不對的。他指，在經濟環境允許下調前，稅率將無限期地保持於20%。他又警告稱，未來幾周將需要削減開支。此外，他指，正成立一個經濟諮詢委員會，以提供「獨立的專家建議」。

商界對英國安撫市場的舉措表示歡迎，不過警告稱，英國目前在經濟上無掌舵，沒有長期計劃，稅收負擔處於70年以來最高水平。

另外，摩根士丹利周一在研究報告中表示，由於家庭難以滿足飆升的房屋貸款成本，英國的抵押貸款市場面臨巨大壓力。該行估計，30%至40%的低收入家庭將面臨供款困難，而當地按揭利率已升至6厘水平。

投資者目前押注英倫銀行(即英國央行)的關鍵利率將達到5.25厘的峰值。野村經濟學家George Buckley在給客戶的報告中表示，對英倫銀行的影響是，在財政立場更為強硬的情況下，貨幣政策行動可以不用那麼激進。