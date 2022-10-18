渣打：港逾7800億零售資金可調撥至可持續投資

渣打銀行的《可持續銀行業報告2022：調配零售投資者資本》顯示，超過1,000億美元來自香港零售投資者的資金可在2030年前調撥至可持續投資。

報告涵蓋10個增長市場，並為於2030年前可投入於可持續投資的零售財富潛力提供觀點。

目前大部分可持續投資集中於先進經濟體及地區，美國及歐洲在2020年的佔比已達82%，故此亞洲區能調配至可持續投資的資金增長潛力巨大。

假設在2030年前，10個受分析市場在零售層面採納可持續投資的程度，可達至先進經濟體在2020年的水平，報告指出，可調撥零售資金的潛力將達到8.2萬億美元，其中1,120億美元將來自香港，主要由於其本地財富增長。

這些資金對香港達成碳中和目標，即未來20年投資300億美元支持本地綠色項目及在2050 年前達至碳中和，起關鍵作用。

事實上，香港的零售投資者在過去數年對可持續投資展現出強烈興趣。近6成投資者在其 投資組合中持有可持續投資基金，是主要可持續產品中比率最高，並預期在未來兩至三年 提升至74%。雖然採納綠色債券的比率相對較低，但預期比率會在未來兩至三年增加16個百分點至72%，升幅是多種可持續投資產品中最高。