PARK YOHO Bologna首批單位呎價13088元　入場費390萬

新地副董事總經理雷霆形容，首張價單為「最強新盤價」，該盤屬低密度住宅，兼享即買即住及交通方便的優勢，是最強的選擇。

對於《施政報告》擬「撤辣」放寬各項印花稅，雷認為，辣招已是10年前推出，屬於需求管理措施，過去10年本港的經濟及社會有不少轉變，故此相信部份「撤辣」是因時制宜的做法。

新地代理總經理陳漢麟指出，首批單位包括5伙開放式戶、23伙一房戶(當中16伙屬一房複式戶)、5伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積279至674方呎。

售價方面，提供3種付款辦法，提供最高15.5%折扣後，折實售價介乎390.89萬至884.96萬元，折實呎價由12,388至14,438元。會視乎收票情況考慮加推的加價空間。另特別會為一房複式戶提供漸進式按揭。

項目會於今日下午起對公眾開放現樓示範單位，周日正式收票，預計月內開售。

首批入場單位為8A座2樓D室，實用面積279方呎，折實呎價約14,010元。至於一房入場單位為8A座2樓E室，實用面積389方呎，折實售價517.9萬元，折實呎價約13,314元。

兩房入場單位為8A座2樓B室，實用面積499方呎，折實售價660.11萬元，折實呎價約13,229元。三房入場單位為8A座2樓C室，實用面積609方呎，折實售價784.32萬元，折實呎價約12,879元。